4 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Mama Muda, Nomor 1 Idola Kaum Adam

Berikut empat pevoli supercantik Indonesia yang jadi mama muda termasuk Pungy Afriecia (Foto: Instagram/@pungkyafriecia)

BERIKUT empat pevoli supercantik Indonesia yang jadi mama muda. Salah satunya adalah idola kaum Adam!

Di era modern, atlet apalagi voli, tidak hanya memerhatikan penampilan di atas lapangan. Mereka juga mencuri perhatian di luar arena berkat kecantikannya.

Lalu, siapa saja empat pevoli cantik Indonesia yang jadi mama muda? Simak ulasan berikut ini.

4 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Mama Muda

1. Yolla Yuliana

Atlet satu ini menjadi idola baru pria. Yolla juga tak segan untuk memamerkan wajah cantik dan tubuh atletisnya di media sosial.

Perempuan asal Bandung ini pernah menikah dengan pebulu tangkis Kaesar Akbar tetapi kemudian bercerai. Pasangan itu dikaruniai seorang putra bernama Rajendra Rumi Akbar.

2. Berllian Marsheilla

Atlet satu ini memang sudah pensiun. Namun, Berllian pernah menjadi idola kaum Adam ketika masih aktif bermain.

Ia diketahui menikah dengan pevoli Dimas Saputra Pratama. Pasangan tersebut sudah dikaruniai dua orang putra.