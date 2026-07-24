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Hasil Perempatfinal China Open 2026: Fajar/Fikri Melaju, Putri KW dan Rachel/Febi Tumbang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |20:32 WIB
Hasil Perempatfinal China Open 2026: Fajar/Fikri Melaju, Putri KW dan Rachel/Febi Tumbang
Hasil Perempatfinal China Open 2026 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui termasuk Fajar/Fikri (Foto: X/@INABadminton)
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CHANGZHOU – Hasil Perempatfinal China Open 2026 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melaju ke semifinal. Sementara, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) kandas.

Seluruh pertandingan digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Jumat (24/7/2026) sore WIB. Putri KW bermain lebih dulu melawan Tomoka Miyazaki.

Putri KW bermain di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Putri langsung bermain menekan dengan kepercayaan diri tinggi melawan Miyazaki dalam gim pertama. Ia pun berhasil memimpin 11-9 saat interval.

Putri terus mempertahankan dominasi permainan demi menambah pundi-pundi poin untuk memperlebar keunggulan. Ia sukses mengalahkan wakil Jepang itu 21-16.

Dalam gim kedua, Miyazaki mencoba bangkit dengan bermain lebih agresif dengan menekan Putri. Alhasil, ia mampu merebut poin kemenangan 21-11.

Di gim ketiga, Miyazaki tampil cukup tenang sehingga tidak mudah hilang poin. Ia bahkan bisa mengunci kemenangan dengan skor 21-9.

Sementara, Rachel/Febi menghadapi Li Yi Jing/Luo Xu Min. Keduanya berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan wakil tuan rumah.

 

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