Resmi Didaftarkan Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri Siap Bersinar di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027

SUWON – Bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri, resmi memulai babak baru dalam karier profesionalnya di Korea Selatan. Klub Hyundai Hillstate secara resmi memasukkan nama Megawati ke dalam daftar 19 pemain untuk mengarungi kompetisi KOVO Cup dan Liga Voli Korea Selatan (V-League) musim 2026-2027.

Kepastian pendaftaran mantan penggawa Red Sparks ini diumumkan manajemen klub. Di bawah komando pelatih kepala Kang Sung-hyung, atlet berusia 26 tahun tersebut diproyeksikan mengisi posisi opposite bersama deretan pilar utama seperti Kim Da-in, Jeong Ji-yoon, hingga kapten Kim Yeon-gyeon.

Kepindahan ini menandai kembalinya Megawati ke panggung Liga Voli Korea usai dua musim membela Red Sparks dan sukses membawa tim lamanya menjadi runner-up V-League 2024-2025. Di tim barunya, ia juga kembali bersua dengan pemain senior Bae Yoo-na yang sebelumnya memperkuat Korea Expressway Hi-Pass.

1. Nilai Kontrak Fantastis

Proses kepindahan Megawati yang telah bergulir sejak Mei 2026 ini terasa makin istimewa. Dalam kariernya di Negeri Ginseng kali ini, Megawati didampingi langsung oleh sang suami, Dio Novandra Wibowo, yang dinikahinya pada Juli 2025.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Kehadiran sang suami diakui membawa dampak positif bagi tingkat kenyamanan serta konsentrasi bertandingnya. Meskipun sempat merasa canggung saat masa awal adaptasi dengan rekan setimnya, kehadiran sang suami membuatnya jauh lebih tenang.

"Senang karena ada teman. Saya sangat cinta dengannya. (Sisi baiknya) adalah bisa ditemani ke mana-mana, bisa liburan bersama, dan bisa satu rumah," kata Megawati, dikutip dari kanal YouTube resmi Hillstate, Jumat (24/7/2026).