Kisah Pevoli Cantik Shintia Alliva, Bintang Masa Depan Timnas Voli Putri Indonesia yang Menjalin Kasih Sesama Atlet

KISAH pevoli cantik Shintia Alliva menarik untuk dibahas. Pasalnya bintang masa depan Timnas Voli Putri Indonesia itu diketahui menjalin kasih dengan sesame atlet voli Tanah Air.

Ya, dara manis asal Bandung ini disebut-sebut sebagai calon bintang besar yang akan menjadi pilar masa depan Timnas Voli Putri Indonesia. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah berhasil membuktikan bahwa kualitasnya di atas lapangan tidak boleh dipandang sebelah mata.

1. Melejit sejak Remaja

Darah voli mengalir deras di tubuh atlet kelahiran 9 Juni 2003 ini, mengingat sang ayah merupakan mantan pemain voli profesional yang juga menjadi sosok utama di balik keputusannya menekuni olahraga ini.

Memiliki postur ideal setinggi 174 cm, atlet yang akrab disapa Sinsin ini mengawali debut profesionalnya di ajang Proliga 2020 bersama Jakarta BNI 46 saat baru menginjak usia 17 tahun, meski kompetisi saat itu terpaksa dihentikan akibat pandemi Covid-19.

Kariernya semakin melesat setelah tampil memukau bersama Jakarta Elektrik PLN pada Proliga 2022 dan memperkuat tim debutan Jakarta BIN di musim berikutnya. Bermain sebagai middle blocker atau quicker, Sinsin –sapaan akrab Shintia– dikenal memiliki jangkauan spike mencapai 287 cm dan kekuatan block setinggi 280 cm.

Shintia Alliva

Berkat ketangguhannya menjaga lini pertahanan net, Shintia dipercaya menembus skuad Timnas Voli Putri Indonesia dalam dua edisi SEA Games sekaligus, yakni SEA Games 2021 di Vietnam, di mana ia menjadi pemain termuda di dalam tim, dan SEA Games 2023 di Kamboja bersama seniornya, Yolla Yuliana.

Dari kedua ajang multievent tersebut, Sinsin sukses membawa pulang medali perunggu untuk Indonesia. Kehebatannya memimpin di lapangan juga teruji saat ia dipercaya mengemban ban kapten untuk tim voli putri Jawa Barat pada turnamen Kapolri Cup 2023.