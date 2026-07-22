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Hasil SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Hajar Kamboja 3-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |20:34 WIB
Hasil SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Hajar Kamboja 3-0!
Timnas Voli Putra Indonesia menghajar Timnas Voli Putra Kamboja 3-0 di leg II SEA V Cup 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Timnas Voli Putra Indonesia berhasil meraih kemenangan pada leg II SEA V Cup 2026 atas Timnas Voli Putra Kamboja. Tuan rumah menang telak 3-0 (26-24, 25-15, 25-17) di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Rabu (22/7/2026) malam WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia diraih setelah bermain percaya diri di depan pendukung sendiri. Pada set pertama, mereka langsung bermain trengginas.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V Cup 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Fauzan Nibras dan kolega mampu unggul cepat dengan smes keras serta pukulan ace. Kamboja mencoba mengejar dengan memanfaatkan kelengahan Skuad Garuda. Namun akhirnya, Timnas Voli Putra Indonesia mampu mengunci kemenangan set pertama dengan skor 26-24.

Di bawah riuhnya suporter tuan rumah, Timnas Voli Putra Kamboja nampak kesulitan mengembangkan permainan sejak awal set kedua. Indonesia berkali-kali mampu mencetak poin dari servis langsung.

Farhan Halim menjadi aktor utama dibalik sejumlah poin ace untuk Timnas Voli Putra Indonesia. Pada set kedua ini, Skuad Garuda mendominasi.

Alhasil, Timnas Voli Putra Indonesia mampu menutup laga dengan kemenangan telak 25-15 di set kedua. Pada set ketiga, Timnas Voli Putra Indonesia sempat tertinggal.

 

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