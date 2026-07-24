Hasil SEA V Cup 2026: Menang 3-1 atas Filipina, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Semifinal

Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke semifinal leg II SEA V Cup 2026 usai mengalahkan Timnas Filipina 3-1 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Timnas Voli Putra Indonesia berhasil melaju ke semifinal leg II SEA V Cup 2026. Mereka mengalahkan Timnas Voli Putra Filipina 3-1 (25-18, 25-17, 23-25, 25-19) dalam pertandingan di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Jumat (24/7/2026) malam WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia dan Filipina tampil ngotot sejak set pertama. Hal tersebut membuat jalanan laga berjalan cukup menarik antara kedua tim.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V Cup 2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Kerja keras Timnas Voli Putra Indonesia pun membuahkan hasil manis dalam set pertama. Hal tersebut setelah mereka unggul 24-18 atas lawan.

Raden Ahmad Gumilang dan kolega berusaha melanjutkan dominasi permainan dalam set kedua. Pola permainan mereka pun sangat menyulitkan Filipina.

Timnas Voli Putra Indonesia pun kembali mencatatkan hasil manis dalam set kedua. Kali ini mereka dapat unggul 21-17 atas Filipina.

Dalam set ketiga, Filipina tampil lebih percaya diri. Ternyata kali ini semangat juang Filipina cukup merepotkan Timnas Voli Putra Indonesia.