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HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap yang Resmi Promosi ke MotoGP pada 2027, Nomor 1 Murid Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |04:46 WIB
2 Pembalap yang Resmi Promosi ke MotoGP pada 2027, Nomor 1 Murid Marc Marquez!
Berikut dua pembalap yang resmi promosi ke MotoGP pada 2027 termasuk David Alonso (Foto: Instagram/@d.alonso80)
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BERIKUT dua pembalap yang resmi promosi ke MotoGP pada 2027. Salah satunya adalah murid Marc Marquez!

Sejumlah tim sudah mengumumkan susunan pembalapnya untuk MotoGP 2027. Beberapa nama tenar berganti tim hingga pabrikan pada musim depan.

Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak di Ducati hingga 2028 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak di Ducati hingga 2028 (Foto: Ducati Corse)

Francesco Bagnaia misalnya, memilih hengkang dari tim pabrikan Ducati ke Aprilia. Ada pula yang meninggalkan kursi di tim satelit dan menerima pinangan pabrikan seperti Alex Marquez serta Fabio Di Giannantonio.

Ada pula dua nama yang akan promosi ke kelas premier di MotoGP 2027. Siapa saja dua rookie tersebut? Simak ulasan berikut ini.

2 Pembalap yang Resmi Promosi ke MotoGP pada 2027

1. David Alonso

Marc Marquez (kanan) berbincang dengan David Alonso (tengah) (Foto: Instagram/@d.alonso80)
Marc Marquez (kanan) berbincang dengan David Alonso (tengah) (Foto: Instagram/@d.alonso80)

Pembalap berpaspor Kolombia ini resmi dipinang Honda Racing Corporation (HRC). Pabrikan asal Jepang itu sukses menyisihkan sejumlah pesaing seperti Ducati, untuk mengamankan tanda tangan Alonso.

Murid Marc Marquez ini punya reputasi mentereng sebagai juara dunia Moto3 2024. Walau sudah pasti promosi, Alonso masih menunggu keputusan HRC untuk menempatkannya di tim pabrikan atau satelit.

 

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