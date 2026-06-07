Jonatan Christie Akui Tertekan saat Hadapi Victor Lai di Final Indonesia Open 2026

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengakui mengalami tekanan besar saat menghadapi Victor Lai pada final Indonesia Open 2026. Faktor tersebut diakuinya turut memengaruhi performanya hingga harus puas mengakhiri turnamen sebagai runner-up.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026), Jonatan gagal mengamankan gelar juara setelah takluk dari pebulu tangkis asal Kanada tersebut dalam dua gim langsung. Jojo, sapaan akrab Jonatan, kalah dengan skor 19-21 dan 8-21.

Meski sempat memberikan perlawanan sengit pada gim pertama, Jonatan mengakui tekanan yang dirasakannya membuat permainan terbaiknya tidak bisa keluar sepanjang pertandingan.

“Memang pressure yang cukup tinggi juga saya alami, saya rasakan. Membuat sedikit permainannya agak tidak keluar, justru malah terbalik lebih tertekan, lebih kurang tenang juga. Jadi, saya mohon maaf belum bisa meraih gladiator,” ujar Jonatan kepada awak media usai pertandingan, Minggu (7/6/2026).

1. Ketenangan Victor Lai Jadi Pembeda

Jonatan menilai salah satu faktor yang membuat Victor Lai tampil lebih unggul adalah kemampuannya bermain dengan tenang dan rapi. Menurutnya, sang lawan mampu menjaga fokus dan tidak terbebani sepanjang laga.

Pebulu tangkis peringkat atas Indonesia itu mengaku kurang mampu mengantisipasi gaya bermain Victor yang tampil lepas tanpa tekanan. Situasi tersebut justru membuat dirinya semakin sulit mengendalikan permainan.

“Dia bermain cukup rapi, dia bermain cukup tenang, itu yang tadi saya sedikit kurang antisipasi juga. Dia bermain lebih relax saya rasa, karena nothing to lose juga, bermain dengan apa adanya saja. Jadi, itu yang tadi kembali lagi, ke sayanya tadi yang pressurenya kurang bisa saya kontrol,” lanjutnya.