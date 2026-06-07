Kalahkan Chen Yufei, An Se Young Ngaku Beruntung Lolos ke Final Indonesia Open 2026

PEBULU tangkis tunggal putri nomor satu dunia, An Se Young melaju ke final Indonesia Open 2026. Ia mengaku beruntung bisa mengalahkan unggulan empat asal China, Chen Yufei, pada babak semifinal melalui rubber game 21-17, 19-21, dan 23-21.

Pertemuan kedua pebulu tangkis tersaji di babak semifinal Indonesia Open 2026. Laga tersebut berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) siang WIB.

An Se Young lolos ke final Indonesia Open 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. An Se Young Dibantu Dewi Fortuna

An Se Young mengatakan Chen Yufei memberikan perlawanan cukup sengit. Ia pun mengakui faktor keberuntungan membuatnya meraih hasil maksimal.

"Berusaha untuk tetap tenang dan merasa sebenarnya ini keberuntungan saja bisa menang," kata An Se Young usai laga.

Pebulu tangkis asal Korea Selatan itu mengaku fokus dalam tiga gim yang dimainkan. Hal itu menjadi kunci kemenangannya sehingga menjaga peluang juara Indonesia Open 2026.

"Tapi, saya berusaha untuk tidak melihat poin sudah berapa-berapa. Jadi, berusaha untuk tetap tenang saja,” ujar An Se Young.