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Adu Kisaran Gaji Pevoli Cantik Bae Yoo-na dengan Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |15:15 WIB
Adu Kisaran Gaji Pevoli Cantik Bae Yoo-na dengan Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate
Pevoli Hyundai Hillstate, Bae Yoo-na. (Foto: Instagram/yoona_zzing_10)
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KABAR mengenai besaran pendapatan para bintang bola voli putri di Liga Voli Korea Selatan (V-League) selalu menarik perhatian publik. Salah satu topik hangat menjelang musim 2026-2027 adalah perbandingan nilai kontrak antara pevoli cantik asal Korea Selatan, Bae Yoo-na, dengan bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, yang sama-sama membela Hyundai Hillstate.

Bae Yoo-na sebelumnya dikenal memiliki nilai kontrak fantastis sebesar 550 juta won atau sekira Rp6,4 miliar per musim bersama klub lamanya, Gimcheon Korea Expressway Corporation Hi-Pass. Angka luar biasa tersebut sempat menempatkannya dalam jajaran atlet putri dengan bayaran tertinggi di kompetisi kasta tertinggi Negeri Ginseng.

Namun, menurut laporan dari Star News Korea, Jumat (17/7/2026), setelah bergabung dengan Hyundai Hillstate, Bae Yoo-na menerima total kontrak baru senilai 250 juta won (Rp2,9 miliar) per musim. Nilai tersebut terbagi menjadi gaji pokok sebesar 200 juta won dan bonus insentif senilai 50 juta won, yang merupakan kelanjutan dari sisa kontrak yang diteruskan sepenuhnya oleh manajemen Hyundai Hillstate.

1. Potensi Lonjakan Gaji

Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi berpeluang mencatatkan sejarah baru sebagai salah satu pevoli Tanah Air dengan bayaran klub tertinggi. Pada musim 2026-2027, pemain andalan Indonesia ini dikabarkan berpotensi menerima gaji yang melonjak tajam bersama Hyundai Hillstate.

Bae Yoo-na (Foto: Instagram/@yoona_zzing_10)
Bae Yoo-na (Foto: Instagram/@yoona_zzing_10)

Berdasarkan rumor yang berembus kencang, Megawati diperkirakan akan mengantongi pendapatan sebesar 170.000 hingga 180.000 dolar AS per musim. Jika dirupiahkan, nominal tersebut menyentuh angka sekira Rp3,05 miliar sampai Rp3,23 miliar dalam setahun.

Perkiraan kenaikan gaji Megawati ini sejalan dengan kebijakan Federasi Bola Voli Korea (KOVO) yang kembali menaikkan batas gaji maksimal bagi pemain kuota Asia berpengalaman.

Jika angka ini terealisasi, maka pendapatan Megawati dipastikan melampaui sisa nilai kontrak tahunan yang diterima Bae Yoo-na di Hyundai Hillstate saat ini.

 

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