Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia U-18 vs Bahrain AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026

HAIKOU — Timnas Voli Putra Indonesia U-18 sukses memetik kemenangan krusial atas Kirgistan dengan skor telak 3-0 (25-23, 25-19, dan 25-13) dalam babak perebutan peringkat 9-12 AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026. Berkat kemenangan itu, selanjutnya Timnas Voli Putra Indonesia U-18 akan menantang Bahrain!

Sebelumnya, pasukan Garuda Muda tampil luar biasa saat mengalahkan Kirgistan. Pertandingan sengit tersebut tersaji di Haikou Wuyuan River Gymnasium, China, pada Kamis 16 Juli 2026.

Pelatih Timnas Voli Putra U-18 Indonesia, Odyk Hermanto, mengatakan kemenangan tersebut menunjukkan perkembangan kepercayaan diri para pemain. Namun, dia belum berpuas diri dengan performa Timnas Voli Putra Indonesia U-18.

“Alhamdulillah, para pemain mampu meraih hasil maksimal saat menghadapi Kirgistan. Sejak awal, saya sudah menyampaikan bahwa tim ini membutuhkan lebih banyak jam terbang dan persiapan yang panjang,” ujar Odyk dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/7/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia U-18. (Foto: Instagram/avcvolley)

1. Evaluasi Tempo Permainan

Dia menilai para pemain mulai menemukan tempo permainan yang sesuai. Menurutnya, para pemain mulai lebih nyaman ketika menjalankan pola yang telah disiapkan.

“Kepercayaan diri menjadi modal penting. Ketika sudah menikmati permainan, mereka bisa menerapkan sistem bertahan dan menyerang dengan lebih baik,” katanya.