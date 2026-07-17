Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia U-18 vs Bahrain AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |09:00 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia U-18 vs Bahrain AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026
Timnas Voli Putra Indonesia U-18. (Foto: Instagram/avcvolley)
A
A
A

HAIKOU Timnas Voli Putra Indonesia U-18 sukses memetik kemenangan krusial atas Kirgistan dengan skor telak 3-0 (25-23, 25-19, dan 25-13) dalam babak perebutan peringkat 9-12 AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026. Berkat kemenangan itu, selanjutnya Timnas Voli Putra Indonesia U-18 akan menantang Bahrain!

Sebelumnya, pasukan Garuda Muda tampil luar biasa saat mengalahkan Kirgistan. Pertandingan sengit tersebut tersaji di Haikou Wuyuan River Gymnasium, China, pada Kamis 16 Juli 2026.

Pelatih Timnas Voli Putra U-18 Indonesia, Odyk Hermanto, mengatakan kemenangan tersebut menunjukkan perkembangan kepercayaan diri para pemain. Namun, dia belum berpuas diri dengan performa Timnas Voli Putra Indonesia U-18.

“Alhamdulillah, para pemain mampu meraih hasil maksimal saat menghadapi Kirgistan. Sejak awal, saya sudah menyampaikan bahwa tim ini membutuhkan lebih banyak jam terbang dan persiapan yang panjang,” ujar Odyk dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/7/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia U-18. (Foto: Instagram/avcvolley)
Timnas Voli Putra Indonesia U-18. (Foto: Instagram/avcvolley)

1. Evaluasi Tempo Permainan

Dia menilai para pemain mulai menemukan tempo permainan yang sesuai. Menurutnya, para pemain mulai lebih nyaman ketika menjalankan pola yang telah disiapkan.

“Kepercayaan diri menjadi modal penting. Ketika sudah menikmati permainan, mereka bisa menerapkan sistem bertahan dan menyerang dengan lebih baik,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/43/3230192/timnas_voli_putra_indonesia_u_18_menang_3_0_atas_hong_kong_avcvolley-GzVR_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Menang 3-0 atas Hong Kong di AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026, sang Pelatih Semringah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/43/3230135/megawati_hangestri-rNBu_large.jpg
Kabar Baik, Megawati Hangestri Berpeluang Debut Lebih Cepat Bersama Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/43/3229987/pevoli_veteran_korea_selatan_terheran_heran_lihat_penampilan_megawati_hangestri-PYAE_large.jpg
Pevoli Veteran Korsel Heran Lihat Megawati Hangestri: Ada ya Pemain Sehebat itu di Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/43/3229958/kedatangan_megawati_hangestri_pertiwi_bikin_pevoli_veteran_bae_yoo_na_antusias-TMSx_large.jpg
Pevoli Veteran Korsel Antusias Jadi Rekan Setim Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate: Ini Menakjubkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/43/3229941/timnas_voli_putra_indonesia_u_18-v865_large.jpg
Tumbang dari Taiwan, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Gagal ke Perempatfinal AVC U-18 Championship 2026.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/43/3229838/megawati_hangestri-0CWO_large.jpg
Alasan Megawati Hangestri Bakal Lebih Bersinar di Hyundai Hillstate ketimbang saat Bela Red Sparks
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement