Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Menang 3-0 atas Hong Kong di AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026, sang Pelatih Semringah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |09:02 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Menang 3-0 atas Hong Kong di AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026, sang Pelatih Semringah!
Timnas Voli Putra Indonesia U-18 menang 3-0 atas Hong Kong. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia U-18 meraih kemenangan perdana di ajang AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026. Menghadapi Hong Kong pada Selasa 14 Juli 2026,  Timnas Voli Putra Indonesia U-18 menang 3-0 (25-16, 25-14, dan 25-20).

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Odyk Hermanto menilai perubahan mental bertanding menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan atas Hong Kong. Pasalnya, timnya tampil tegang dalam dua laga sebelumnya yang membuat mereka menelan kekalahan dari China (1-3) dan Taiwan (0-3).

Timnas Voli Putra Indonesia U-18 menghentikan perlawanan Hong Kong 3-0. (Foto: Instagram/@avcvolley)
Timnas Voli Putra Indonesia U-18 menghentikan perlawanan Hong Kong 3-0. (Foto: Instagram/@avcvolley)

“Pada dua pertandingan awal, anak-anak masih gugup dan bermain terlalu hati-hati karena ingin memenuhi target,” kata Odyk dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (15/7/2026).

1. Para Pemain Nikmati Permainan

Menurut Odyk, para pemain mampu menikmati pertandingan sekaligus menjalankan pola permainan yang telah disiapkan. Alhasil, performa Timnas Voli Putra Indonesia U-18 keluar secara maksimal.

“Pada pertandingan ini, mereka bermain lebih lepas. Sistem permainan berjalan dan mereka dapat mengatur ritme dengan baik,” kata Odyk.

2. Apresiasi kepada Pemain Timnas Voli Putra Indonesia U-18

Ia pun memberikan apresiasi atas daya juang pemain-pemain Timnas Voli Putra Indonesia U-18. Timnas Voli Putra Indonesia U-18 mendapatkan banyak pelajaran berharga di ajang AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/43/3230135/megawati_hangestri-rNBu_large.jpg
Kabar Baik, Megawati Hangestri Berpeluang Debut Lebih Cepat Bersama Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/43/3229987/pevoli_veteran_korea_selatan_terheran_heran_lihat_penampilan_megawati_hangestri-PYAE_large.jpg
Pevoli Veteran Korsel Heran Lihat Megawati Hangestri: Ada ya Pemain Sehebat itu di Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/43/3229958/kedatangan_megawati_hangestri_pertiwi_bikin_pevoli_veteran_bae_yoo_na_antusias-TMSx_large.jpg
Pevoli Veteran Korsel Antusias Jadi Rekan Setim Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate: Ini Menakjubkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/43/3229941/timnas_voli_putra_indonesia_u_18-v865_large.jpg
Tumbang dari Taiwan, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Gagal ke Perempatfinal AVC U-18 Championship 2026.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/43/3229838/megawati_hangestri-0CWO_large.jpg
Alasan Megawati Hangestri Bakal Lebih Bersinar di Hyundai Hillstate ketimbang saat Bela Red Sparks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/43/3229741/timnas_voli_putra_indonesia_u_18_mengawali_avc_u_18_championship_2026_dengan_kekalahan_1_3-UySn_large.jpg
Telat Panas, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Takluk 1-3 dari China di AVC U-18 Championship 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement