Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Menang 3-0 atas Hong Kong di AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026, sang Pelatih Semringah!

TIM Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia U-18 meraih kemenangan perdana di ajang AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026. Menghadapi Hong Kong pada Selasa 14 Juli 2026, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 menang 3-0 (25-16, 25-14, dan 25-20).

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Odyk Hermanto menilai perubahan mental bertanding menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan atas Hong Kong. Pasalnya, timnya tampil tegang dalam dua laga sebelumnya yang membuat mereka menelan kekalahan dari China (1-3) dan Taiwan (0-3).

Timnas Voli Putra Indonesia U-18 menghentikan perlawanan Hong Kong 3-0. (Foto: Instagram/@avcvolley)

“Pada dua pertandingan awal, anak-anak masih gugup dan bermain terlalu hati-hati karena ingin memenuhi target,” kata Odyk dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (15/7/2026).

1. Para Pemain Nikmati Permainan

Menurut Odyk, para pemain mampu menikmati pertandingan sekaligus menjalankan pola permainan yang telah disiapkan. Alhasil, performa Timnas Voli Putra Indonesia U-18 keluar secara maksimal.

“Pada pertandingan ini, mereka bermain lebih lepas. Sistem permainan berjalan dan mereka dapat mengatur ritme dengan baik,” kata Odyk.

2. Apresiasi kepada Pemain Timnas Voli Putra Indonesia U-18

Ia pun memberikan apresiasi atas daya juang pemain-pemain Timnas Voli Putra Indonesia U-18. Timnas Voli Putra Indonesia U-18 mendapatkan banyak pelajaran berharga di ajang AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026.