Ditargetkan Runner-up SEA V Cup 2026, Ini Kata Kapten Timnas Voli Putri Indonesia

BOGOR - Timnas voli putri Indonesia ditargetkan dapat menjadi runner-up pada ajang SEA V Cup 2026. Kapten tim, Tisya Amallya Putri, merasa tidak terbebani dengan target tersebut.

1. Tampilkan Permainan Terbaik

Pemain kelahiran 11 Oktober 2000 itu menilai rekan-rekannya harus bisa tanpa beban di setiap pertandingan. Hal ini agar dapat meraih hasil terbaik.

“Kami tidak boleh tampil di bawah tekanan. Saya bicara kepada teman-teman untuk enjoy supaya mereka bisa menampilkan permainan terbaik," ujar setter terbaik Proliga edisi 2025 itu, Minggu (19/7/2026).

Ia yakin, dengan persiapan yang matang, timnas voli putri Indonesia bisa meraih hasil maksimal pada SEA V Cup 2026.

"Dengan persiapan yang kami miliki, kami mencoba untuk bisa bersaing meraih hasil terbaik,” ucapnya.

Timnas voli putri Indonesia (Andri Bagus)

Diketahui, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Indonesia (PP PBVSI) melepas timnas voli putri Indonesia untuk persiapan di Korea Selatan guna menghadapi SEA V Cup 2026. Timnas voli putri Indonesia nantinya akan memainkan laga uji coba melawan Timnas Voli Korea Selatan pada 23 hingga 27 Juli 2026.

Setelah dari Korea Selatan, para pemain akan langsung terbang ke Hanoi, Vietnam untuk melakoni putaran pertama SEA V Cup 2026 mulai 31 Juli - 2 Agustus 2026. Putaran kedua rencananya berlangsung di Thailand mulai Jumat (7/8/2026) hingga Minggu (9/8/2026).