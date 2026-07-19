Timnas Voli Putri Indonesia Ditargetkan Runner-up SEA V Cup 2026, Matangkan Persiapan di Korsel

BOGOR - Timnas voli putri Indonesia ditargetkan dapat menjadi runner-up pada ajang SEA V Cup 2026. Untuk mencapai target tersebut, mereka akan melakukan persiapan semaksimal mungkin dengan rangkaian uji coba.

1. Persiapan di Korsel

Di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Minggu (19/7/2026), skuad Merah-Putih dilepas Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Indonesia (PP PBVSI) untuk persiapan di Korea Selatan. Nantinya, mereka akan memainkan laga uji coba melawan Timnas Voli Korea Selatan pada 23 hingga 27 Juli 2026.

Ketum PP PBVSI, Imam Sudjarwo berharap timnas voli putri Indonesia meraih hasil maksimal pada ajang akbar voli antarnegara Asia Tenggara tersebut. Tim tersebut ditargetkan menjadi runner-up setelah melihat peta persaingan.

Setelah dari Korea Selatan, para pemain akan langsung terbang ke Hanoi, Vietnam untuk melakoni putaran pertama SEA V Cup 2026 mulai 31 Juli - 2 Agustus 2026. Putaran kedua rencananya berlangsung di Thailand mulai Jumat (7/8/2026) hingga Minggu (9/8/2026).

Voli putri (Andri Bagus)

2. Target Runner Up

“Kami memberikan target kepada Timnas voli putri Indonesia pada SEA V Cup 2026 untuk bisa menjadi runner up. Kami optimis mereka bisa finis dengan posisi kedua mengingat tidak ada yang tidak mungkin dalam olahraga,” ujar Imam dalam konferensi pers, Minggu (19/7/2026).

“Kami berharap kesuksesan timnas voli putra pada ajang AVC Cup 2026 juga menular di tim nasional putri. Saya berharap mereka punya semangat juang yang tinggi serta tidak mengenal kata menyerah pada setiap laganya,” ucapnya Imam.

Sementara itu, kapten timnas voli putri Indonesia yakni Tisya Amallya Putri juga percaya diri dengan target yang diberikan PBVSI. Pemain kelahiran 11 Oktober 2000 itu menilai rekan-rekannya harus tampil tanpa beban pada setiap pertandingan untuk bisa meraih hasil terbaik.

“Kami tidak boleh tampil di bawah tekanan. Saya bicara kepada teman-teman untuk enjoy supaya mereka bisa menampilkan permainan terbaik. Dengan persiapan yang kami miliki, kami mencoba untuk bisa bersaing meraih hasil terbaik,” ujar setter terbaik Proliga edisi 2025 itu.