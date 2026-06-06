Hasil Semifinal Indonesia Open 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Lolos ke Final Usai Hajar Sabar/Reza!

RAYMOND Indra/Nikolaus Joaquin lolos ke final Indonesia Open 2026. Di semifinal yang berlangsung di Istora Senayan pada Sabtu (6/6/2026) malam WIB, Raymond/Nikolaus menang 21-15 dan 21-18 atas sang senior, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi.

Di final yang berlangsung Minggu 7 Juni 2026, Raymond/Nikolaus ditunggu unggulan ketujuh asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin. Goh Sze Fei/Nur Izzudin membuat kejutan di semifinal Indonesia Open 2026.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos ke final Indonesia Open 2026. (Foto: PBSI)

Dihadapkan dengan unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, Goh Sze Fei/Nur Izzudin menang 21-18, 17-21 dan 21-16. Kemenangan atas Kim Won-ho/Seo Seung-jae yang berstatus juara bertahan diyakini meningkatkan kepercayaan diri Goh Sze Fei/Nur Izzudin jelang turun di final Indonesia Open 2026.

Namun, dihadapkan dengan wakil Malaysia, kepercayaan diri Raymond/Nikolaus juga diyakini meninggi. Sebab, di babak 16 besar Indonesia Open 2026, Raymond/Nikolaus menang 21-14 21-14 atas unggulan kedua asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Nikolaus memang kalah peringkat dari Sabar Reza. Ketika Sabar/Reza menempati peringkat tujuh dunia, Raymond/Nikolaus hanya menduduki posisi 12 dunia.

Meski kalah dari segi ranking, Raymond/Nikolaus tidak minder. Mereka langsung menekan Sabar/Reza sejak awal pertandingan.