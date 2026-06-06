Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Indonesia Open 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Lolos ke Final Usai Hajar Sabar/Reza!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |22:28 WIB
Hasil Semifinal Indonesia Open 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Lolos ke Final Usai Hajar Sabar/Reza!
Raymond Indra lolos final Indonesia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

RAYMOND Indra/Nikolaus Joaquin lolos ke final Indonesia Open 2026. Di semifinal yang berlangsung di Istora Senayan pada Sabtu (6/6/2026) malam WIB, Raymond/Nikolaus menang 21-15 dan 21-18 atas sang senior, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi.

Di final yang berlangsung Minggu 7 Juni 2026, Raymond/Nikolaus ditunggu unggulan ketujuh asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin. Goh Sze Fei/Nur Izzudin membuat kejutan di semifinal Indonesia Open 2026.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos ke final Indonesia Open 2026. (Foto: PBSI)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos ke final Indonesia Open 2026. (Foto: PBSI)

Dihadapkan dengan unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, Goh Sze Fei/Nur Izzudin menang 21-18, 17-21 dan 21-16. Kemenangan atas Kim Won-ho/Seo Seung-jae yang berstatus juara bertahan diyakini meningkatkan kepercayaan diri Goh Sze Fei/Nur Izzudin jelang turun di final Indonesia Open 2026.

Namun, dihadapkan dengan wakil Malaysia, kepercayaan diri Raymond/Nikolaus juga diyakini meninggi. Sebab, di babak 16 besar Indonesia Open 2026, Raymond/Nikolaus menang 21-14 21-14 atas unggulan kedua asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Nikolaus memang kalah peringkat dari Sabar Reza. Ketika Sabar/Reza menempati peringkat tujuh dunia, Raymond/Nikolaus hanya menduduki posisi 12 dunia.

Meski kalah dari segi ranking, Raymond/Nikolaus tidak minder. Mereka langsung menekan Sabar/Reza sejak awal pertandingan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3223027/jonatan_christie_lolos_ke_final_indonesia_open_2026_pbs-X2x9_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Lolos ke Final, Siap Tantang Victor Lai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3222991/kevin_sanjaya_belum_berpikir_untuk_comeback_ke_dunia_bulu_tangkis_profesional_okezone-yUQ5_large.jpg
Respons Kevin Sanjaya Sukamuljo soal Comeback di Bulu Tangkis Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3222949/link_live_streaming_semifinal_indonesia_open_2026_pbsi-YGnu_large.jpg
Link Live Streaming Semifinal Indonesia Open 2026: Jonatan Christie hingga Sabar/Reza Siap Tempur, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/40/3222903/jonathan_christie-zTpm_large.jpg
Jadwal Semifinal Indonesia Open 2026: 4 Wakil Merah Putih Siap Berlaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/40/3222752/putri_kw_membeberkan_evaluasi_terhadap_dirinya_sendiri_usai_gagal_di_indonesia_open_2026-k7iO_large.jpeg
Evaluasi Putri KW Usai Kandas di Perempatfinal Indonesia Open 2026: Harus Tingkatkan Fokus dan Fisik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/40/3222750/putri_kw_mengungkap_kelebihan_seorang_chen_yufei_di_atas_lapangan-0R4i_large.jpeg
Indonesia Open 2026: Kalah dari Chen Yufei, Putri KW Ungkap Kelebihan sang Lawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement