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Hasil Semifinal Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Lolos ke Final, Siap Tantang Victor Lai!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |17:44 WIB
Hasil Semifinal Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Lolos ke Final, Siap Tantang Victor Lai!
Jonatan Christie lolos ke final Indonesia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI).
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JONATAN Christie lolos ke final Indonesia Open 2026 setelah menang atas tunggal putra Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul, dengan skor 16-21, 21-10 dan 21-12 di semifinal yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) sore WIB. Kemenangan ini membuka jalan Jonatan Christie menuju gelar pertama di ajang Indonesia Open.

Di final Indonesia Open 2026 yang berlangsung pada Minggu 7 Juni 2026, Jonatan Christie akan menantang jagoan Kanada, Victor Lai. Pertemuan ini merupakan yang pertama bagi Jonatan Christie dan Victor Lai di ajang BWF World Tour Tour.

Jonatan Christie lolos ke final Indonesia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Jonatan Christie lolos ke final Indonesia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie kesulitan mengembangkan permainan saat dihadapkan Panitchaphon Teeraratsakul. Pebulu tangkis 28 tahun ini kesulitan karena belum pernah bertemu sebelumnya.

Terbukti di awal laga, Jonatan Christie langsung ketinggalan 1-7! Namun, lewat perjuangan keras, Jonatan Christie sempat mendekat.

Ayah satu anak ini sempat hanya ketinggalan satu angka, tepatnya dengan skor 9-10! Sayangnya, itu menjadi perbedaan paling tipis sepanjang game pertama. Setelah itu, Jonatan Christie ketinggalan jauh hingga kalah 16-21 di game pertama.

Memasuki game kedua, Jonatan Christie langsung tancap gas sejak awal. Lewat smash-smash keras yang dilepaskan, peraih medali emas Asian Games 2018 ini langsung unggul 5-3 hingga 8-5 atas sang lawan.

 

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