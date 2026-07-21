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Hasil China Open 2026: Putri KW Lolos 16 Besar Usai Hajar Wakil Tuan Rumah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |09:42 WIB
Hasil China Open 2026: Putri KW Lolos 16 Besar Usai Hajar Wakil Tuan Rumah!
Putri KW lolos 16 besar China Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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TUNGGAL Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar China Open 2026. Ia mengalahkan wakil China Han Qian Xi dengan skor 21-16 dan 21-16.

Pertemuan keduanya tersaji di babak 32 besar China Open 2026. Laga tersebut berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Selasa (21/7/2027) pagi WIB. Kelar pertandingan, Putri KW pun mengucap syukur.

Putri KW lolos ke 16 besar China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Putri KW lolos ke 16 besar China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

"Alhamdulillah bisa menang dan tidak ada cedera apa pun untuk hari ini. Untuk keseluruhan cukup senang dengan penampilan tadi. PR-nya lebih ke adaptasi lapangan karena kondisinya agak sedikit berbeda dari di Jepang kemarin, di sini lebih berangin,” kata Putri KW dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Selasa (21/7/2026).

Jalannya Pertandingan

Putri KW tampil percaya diri melawan Han Qian Xi sejak game pertama. Hal itu ditandai Putri KW dengan langsung menekan demi mendapatkan poin demi poin.

Pola permainan agresif Putri KW membuatnya unggul 11-7 atas Han Qian Xi di interval game pertama. Putri KW berusaha keras terus memperlebar jarak atas lawan.

Kerja keras Putri KW pun membuahkan hasil manis. Ia mencatatkan keunggulan 21-16 atas Han Qian Xi di gim pertama.

 

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