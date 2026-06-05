Komentar Berkelas Jonatan Christie Usai Singkirkan Alwi Farhan di 16 Besar Indonesia Open 2026

Jonatan Christie bersama Alwi Farhan usai bertempur di 16 besar Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

JAKARTA - Langkah impresif Alwi Farhan di panggung Indonesia Open 2026 harus terhenti di babak 16 besar setelah terlibat duel sengit dengan kompatriotnya, Jonatan Christie. Kendati berhasil memenangi laga bertajuk derbi Merah Putih tersebut, Jonatan justru melemparkan pujian setinggi langit bagi performa menawan sang junior.

Jonatan Christie berhasil merebut tiket perempatfinal usai mengalahkan Alwi Farhan. Pertandingan itu digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026 malam WIB.

Bermain di depan pendukung sendiri, kedua tunggal putra Indonesia itu menampilkan yang terbaik. Permainan kelas wahid ditunjukan oleh Jonatan dan Alwi.

Namun setelah tiga gim, Jonatan yang notabene lebih senior berhasil merebut kemenangan. Pebulu tangkis asal Jakarta itu menang dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-16.

Ini merupakan kemenangan kedua bagi Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- atas Alwi. Sebelumnya, Jonatan mampu mengalahkan Alwi di ajang Korea Open 2025.

Alwi Farhan PBSI

1. Modal Berharga Alwi Farhan

Jonatan merasa kemenangan ini tak pantas dirayakan berlebihan. Musabab menurut Jonatan, Alwi bermain sangat luar biasa dalam pertandingan tersebut.

"Ya saya rasa saya melihat sisi saya dululah muda di Alwi juga. Alwi punya daya juang, Alwi punya semangat yang tinggi, Alwi punya kepercayaan diri yang tinggi juga," kata Jonatan dalam konferensi pers pascalaga, Kamis (4/6/2026).

Jonatan berharap, Alwi bisa mempertahankan performa seperti ini, bahkan tak ragu untuk berkembang. Menurutnya, pengalaman adalah modal paling berharga untuk seorang pemain.