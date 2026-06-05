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Hasil Perempatfinal Indonesia Open 2026: Takluk dari Chen Yu Fei, Putri KW Tersingkir

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |13:06 WIB
Hasil Perempatfinal Indonesia Open 2026: Takluk dari Chen Yu Fei, Putri KW Tersingkir
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
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JAKARTA - Langkah tunggal putri andalan tuan rumah, Putri Kusuma Wardani, terpaksa terhenti di babak perempatfinal Indonesia Open 2026. Berjuang sekuat tenaga di hadapan publik sendiri, satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri tersebut harus mengakui keunggulan raksasa China, Chen Yu Fei.

Laga tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026) pagi WIB. Putri kalah dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 20-22.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Putri mampu mengimbangi permainan Chen Yu Fei. Kedua pemain saling kejar poin hingga skor sempat sama kuat 6-6 dan 7-7.

Setelah kedudukan imbang, Chen Yu Fei mulai mengambil alih kendali pertandingan. Pebulu tangkis asal China itu merebut empat poin beruntun untuk unggul 11-7 saat interval gim pertama.

Selepas jeda, dominasi Chen Yu Fei semakin terlihat. Putri kesulitan mengembangkan permainan sehingga lawannya terus menjaga jarak poin.

Chen Yufei. ig/chenyufeiii
Chen Yufei. ig/chenyufeiii

Chen Yu Fei memperlebar keunggulan menjadi 16-10 sebelum mencapai game point pada skor 20-13. Ia kemudian menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13.

Memasuki gim kedua, Putri tampil lebih agresif dan mampu menekan lawannya sejak awal pertandingan. Permainan efektif yang diperagakannya membuat Putri unggul 11-7 saat interval.

Momentum positif terus berlanjut setelah challenge Putri menghasilkan poin tambahan yang membuatnya memimpin 13-8. Kesalahan pukulan Chen Yu Fei yang keluar lapangan semakin memperbesar keunggulan wakil Indonesia.

 

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