Putri KW Bidik Kemenangan Perdana atas Chen Yu Fei di 8 Besar Indonesia Open 2026

JAKARTA - Putri Kusuma Wardani fokus menatap laga perempat final Indonesia Open 2026. Tunggal putri Indonesia itu bakal menghadapi tantangan berat melawan wakil China, Chen Yu Fei, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

1. Siapkan Mental dan Fisik

Putri melangkah ke perempat final setelah menyingkirkan wakil Kanada, Michelle Li, dalam pertandingan yang berlangsung tiga gim. Pebulu tangkis asal Tangerang, Banten, itu bangkit dari ketertinggalan untuk menang dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-16 pada Kamis (4/6/2026).

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Putri untuk menghadapi laga berikutnya. Namun, dia menyadari level pertandingan akan meningkat saat berhadapan dengan salah satu pemain terbaik dunia.

Putri Kusuma Wardani usai pertandingan Indonesia Open 2026 (Cikal Bintang)

Menghadapi Chen Yu Fei yang berada di jajaran empat besar dunia, Putri menilai persiapan mental dan fisik menjadi faktor utama. Dia ingin tampil lebih siap dibandingkan saat menjalani pertandingan sebelumnya.

"Untuk besok melawan Chen Yu Fei, aku pengen siapin mental pikiran yang pasti dan fokus harus lebih dari hari ini. Harus lebih siap capek lagi daripada hari ini," kata Putri dalam konferensi pers usai laga, Kamis (4/6/2026).

Selain memburu tiket semifinal, Putri membawa misi pribadi dalam laga tersebut. Dia bertekad meraih kemenangan pertamanya atas Chen Yu Fei setelah beberapa kali kalah dari pemain asal China itu.

2. Bidik Kemenangan Perdana

Bermain di hadapan publik Istora menjadi motivasi tambahan bagi Putri. Dukungan penonton diharapkannya bisa memberikan energi lebih saat menjalani laga penting tersebut.

"Ya pengennya aku pecah telur juga karena sejauh ini lawan pemain China paling cuma bisa mengambil game pertama. Untuk besok aku bisa melawan Chen Yu Fei di rumah sendiri yang pastinya penonton juga masih support ke aku. Aku pengen besok bisa bermain lebih baik lagi dan bisa menang tentunya untuk pecah telur melawan Chen Yu Fei," ujar Putri.