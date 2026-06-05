Jonatan Christie Hajar Yushi Tanaka di Perempatfinal Indonesia Open 2026?

JONATAN Christie hajar Yushi Tanaka di perempatfinal Indonesia Open 2026? Menjadi satu-satunya wakil Indonesia tersisa di nomor tunggal putra Indonesia Open 2026, tidak membuat Jonatan Christie tertekan.

Peraih medali emas Asian Games 2018 itu siap memberikan yang terbaik bagi Indonesia, termasuk saat melawan Yushi Tanaka. Jonatan Christie juga tak lupa memberi pujian kepada sang junior, Alwi Farhan, yang telah memberikannya perlawanan sengit di babak 16 besar.

Jonatan Christie unggul rekor pertemuan atas Yushi Tanaka. (Foto: Humas PP PBSI)

"Ya saya rasa saya melihat sisi saya dululah muda di Alwi juga. Alwi punya daya juang, Alwi punya semangat yang tinggi, Alwi punya kepercayaan diri yang tinggi juga," kata Jonatan Christie dalam konferensi pers pascalaga, Kamis 4 Juni 2026.

1. Jonatan Christie Unggul Rekor Pertemuan atas Yushi Tanaka

Jonatan Christie ternyata unggul rekor pertemuan atas Yushi Tanaka. Dari tiga pertemuan, ayah tiga anak itu mencatatkan dua menang dan satu kalah.

Dua kemenangan itu dicetak Jonatan Christie di babak 32 besar Kumamoto Masters 2024 dan 16 besar India Open 2026. Sementara itu, kekalahan dialami Jonatan Christie di 32 besar Australia Open 2025.

Di pertemuan terakhir melawan Yushi Tanaka, Jonatan Christie menang straight game atas wakil Jepang tersebut. Lewat laga 56 menit, Jonatan Christie menang 21-15 dan 21-19 di 16 besar India Open 2026.