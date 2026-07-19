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Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026, Akhiri Puasa Gelar sejak Setahun Terakhir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |18:02 WIB
Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026, Akhiri Puasa Gelar sejak Setahun Terakhir
Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026, Akhiri Puasa Gelar sejak Setahun Terakhir (Dok PBSI)
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TOKYO - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bersyukur dapat menjadi juara pada Japan Open 2026. Ini menjadi gelar pertama dalam satu tahun terakhir. 

1. Akhiri Puasa Gelar

Fajar/Fikri keluar sebagai juara setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae dengan  21-19 dan 21-17. Laga itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu (19/7/2026).

Fajar Alfian sangat lega dapat menjuarai Japan Open 2026. Ini menjadi gelar pertama bagi mereka pada 2026. 

"Pertama-tama alhamdulillah bersyukur diberikan kelancaran dan bisa menyabet gelar di Japan Open ini. Penantian hampir satu tahun setelah juara di China Open 2025. Semoga ini jadi awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya," kata Fajar dalam keterangannya.

Ganda putra Indonesia Fajar Fikri juara Japan Open 2026 (Dok PBSI)
Ganda putra Indonesia Fajar Fikri juara Japan Open 2026 (Dok PBSI)

Fajar/Fikri terakhir kali meraih gelar juara pada China Open 2025 pada Juli.

"Gelar ini saya persembahkan secara khusus untuk istri saya karena ini gelar pertama setelah menikah," ucapnya.

Atlet berusia 31 tahun itu mengakui tidak mudah untuk mengalahkan Kim/Seo. Namun, dia dan Fikri sudah menyiapkan diri semaksimal mungkin sehingga dapat meraih kemenangan dalam laga tersebut.

"Kelebihan Kim/Seo adalah kemampuan mereka membalikkan bola-bola yang sebenarnya sudah menyulitkan, punya pertahanan yang sangat luar biasa. Tapi, di pertemuan kali ini, kami selalu bisa waspadai hal itu dan kami lebih disiplin menerapkan strategi," katanya.

 

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