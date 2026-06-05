Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Hungaria 2026 di Vision+

JAKARTA – Persaingan MotoGP 2026 berlanjut ke seri Grand Prix of Hungary yang akan digelar pada 5-7 Juni 2026. Akhir pekan balap kali ini akan menjadi kesempatan bagi para pembalap untuk kembali memburu poin penting dalam persaingan klasemen musim ini. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Selain race utama yang selalu menjadi sorotan, sesi kualifikasi dan sprint race juga diprediksi berlangsung menarik karena dapat memengaruhi posisi para rider dalam perebutan gelar juara dunia. Penggemar MotoGP dapat mengikuti seluruh rangkaian Grand Prix of Hungary 2026 secara live streaming melalui VISION+. Mulai dari sesi practice, qualifying, sprint race, hingga race utama akan tayang sepanjang akhir pekan.

Jadwal MotoGP Grand Prix of Hungary 2026

Jumat, 5 Juni 2026

13.55 WIB – Free Practice 1

18.10 WIB – Practice

Sabtu, 6 Juni 2026

13.35 WIB – Free Practice 2 & Qualifying

17.40 WIB – Qualifying & Sprint Race