Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP Hungaria 2026?

SIRKUIT Balaton Park akan menjadi saksi bisu persaingan para pembalap top dalam gelaran MotoGP Hungaria 2026 yang berlangsung pada 5-7 Juni 2026. Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez akan kembali menjadi sorotan utama karena ada potensi dirinya tampil menggila sejak latihan bebas 1 (FP 1) berlangsung.

Tentunya Marquez dan rider lain akan berusaha beradaptasi dengan Sirkuit Balaton Park di hari pertama. Sebab ini merupakan kali kedua dalam sejarah trek tersebut dipercaya masuk ke dalam kalender resmi setelah debut suksesnya pada musim lalu.

1. Marc Marquez Siap Menggila

Sesi latihan bebas hari ini diyakini akan menjadi panggung awal bagi Marc Marquez untuk menunjukkan taringnya. Pada balapan pekan lalu di Mugello, Italia, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut baru saja kembali setelah sempat absen akibat menjalani operasi bahu dan kaki.

Pada balapan di Italia, Marquez hanya mampu finis di posisi ketujuh lantaran masih fokus menguji kekuatan fisiknya pasca-operasi. Namun, situasinya diprediksi akan berbeda total di Hungaria.

Marc Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)

Karakteristik tikungan dan lintasan di Sirkuit Balaton Park dinilai jauh lebih ramah terhadap kondisi fisik pembalap ketimbang sirkuit Mugello yang menuntut kekuatan ekstra. Terlebih lagi, lintasan ini menyimpan memori yang sangat manis bagi Marquez.

Pada musim 2025 lalu, ia tampil sangat dominan dengan menyapu bersih pole posisi, memenangi sesi Sprint, hingga naik podium tertinggi di balapan utama.

Jika Marquez mampu menggila sejak sesi latihan hari ini dan menguncinya dengan kemenangan pada hari Minggu nanti, ia tidak hanya akan mengakhiri puasa podium di musim 2026, tetapi juga memutus rekor tanpa kemenangan besarnya yang sudah berjalan selama hampir sembilan bulan sejak GP Misano tahun lalu.