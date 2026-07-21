Operasi Usai Kecelakaan di MotoGP Jerman, Bezzecchi Siap Balapan di Silverstone

Operasi Usai Kecelakaan di MotoGP Jerman, Bezzecchi Siap Balapan di Silverstone (Instagram/@marcobez72)

JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tengah menjalani rehabilitasi usai kecelakaan di MotoGP Jerman pada 10-12 Juli 2026. Ia pun tengah fokus untuk menghadapi MotoGP Inggris pada 7-9 Agustus 2026.

1. Pemulihan Cedera

Bezzecchi mengalami beberapa cedera akibat kecelakaan saat Q2 di Sachsenring. Itu termasuk patah tulang selangka yang kemudian dioperasi keesokan harinya.

Lutut Bezzecchi juga terluka sehingga menjadi fokus prosedur rehabilitasi terbarunya.

Aprilia menyatakan pembalap Italia itu telah dapat kembali ke rumah setelah prosedur tersebut. Bezzecchi kini fokus untuk kembali di MotoGP Inggris pada 7–9 Agustus.

“(Marco Bezzecchi-red) menjalani prosedur rutin pagi ini untuk membersihkan luka di lutut kirinya, cedera yang dialaminya saat kecelakaan di Sachsenring,” demikian pernyataan dari Aprilia Racing, melansir Crash, Senin (20/7/2026).

Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)

“Bezzecchi telah kembali ke rumah dan akan melanjutkan rehabilitasinya menjelang GP Silverstone,” katanya.

Kecelakaan Bezzecchi di Sachsenring berarti dia belum menyelesaikan balapan hari Minggu sejak menang di Mugello pada bulan Mei. Satu-satunya poinnya dalam empat grand prix terakhir berasal dari balapan Sprint, yang hanya dua di antaranya berhasil diselesaikan. Ia hanya mendapat 13 poin dalam empat balapan hari Sabtu terakhir.