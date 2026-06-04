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Kisah Asmara Pevoli Cantik Tri Retno Mutiara, Menikah dengan Penjaga Gawang Madura United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |15:07 WIB
Kisah Asmara Pevoli Cantik Tri Retno Mutiara, Menikah dengan Penjaga Gawang Madura United
Tri Retno Mutiara bersmaa Mochamad Diky Indrayana, pasangan atlet Indonesia. (Foto: Instagram/triretnomutiara)
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KISAH asmara pevoli cantik Tri Retno Mutiara yang menikah dengan penjaga gawang Madura United menarik untuk dibahas. Bagi para pencinta bola voli Indonesia, nama Tri Retno Mutiara tentu sudah sangat melekat di ingatan.

Perempuan kelahiran Cirebon, 16 November 1997 ini dikenal sebagai salah satu setter terbaik yang pernah dimiliki oleh Timnas Voli Putri Indonesia. Memiliki tinggi badan 175 cm, atlet yang akrab disapa Tiara ini selalu sukses memanjakan rekan setinya lewat umpan-umpannya yang akurat dan permainannya yang tenang di atas lapangan.

Meski memiliki karier yang sangat cemerlang, tidak banyak yang mengetahui sisi kehidupan pribadi sang atlet setelah tidak lagi aktif berkompetisi. Tiara kini telah resmi menanggalkan statusnya sebagai pevoli profesional dan menjalani peran baru sebagai seorang istri dari pesepak bola profesional Indonesia, Mochammad Dicky Indrayana, yang saat ini aktif mengawal gawang klub kasta tertinggi, Madura United.

1. Perjalanan Karier

Bakat voli Tiara sudah diasah sejak belia di kampung halamannya dengan bergabung bersama Pusdiklat Cirebon pada usia 10 tahun saat masih duduk di bangku kelas 5 SD. Awalnya ia bermain sebagai penyerang (spiker), namun atas arahan pelatih serta orang tuanya, Tiara memutar haluan menjadi seorang setter.

Pevoli Tri Retno Mutiara (Foto:Instagram/@triretnomutiara)
Pevoli Tri Retno Mutiara (Foto:Instagram/@triretnomutiara)

Keputusan itu berbuah manis ketika klub Wahana Express Group memboyongnya ke Bandung pada tahun 2012. Demi mengejar mimpi, Tiara remaja rela merantau dan menahan rindu pada keluarga.

Kerja kerasnya terbayar tuntas. Karier profesionalnya di Proliga dimulai sejak tahun 2013 saat usianya baru menginjak 15 tahun.

Berbagai klub papan atas tercatat pernah menggunakan jasanya, mulai dari Monas Bank BNI, TNI AU, Bank DKI Jakarta, hingga Jakarta Elektrik PLN. Kemampuannya semakin matang di bawah polesan pelatih asal China, Tien Mei Lay, yang kemudian mengantarkan Tiara menembus Skuad Timnas Voli Putri Indonesia pada ajang SEA Games 2015.

 

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