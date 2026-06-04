Target Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Womens Volleyball Nations Cup 2026: Tembus 4 Besar!

TIMNAS voli putri Indonesia mengusung target tinggi saat tampil di AVC Womens Volleyball Nations Cup 2026 yang berlangsung di Candon, Filipina, pada 6-14 Juni 2026. PP PBVSI berharap Timnas Voli Putri Indonesia memperbaiki pencapaian dibanding edisi sebelumnya dengan menembus empat besar.

Target itu disampaikan saat pelepasan tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 2 Juni 2026. Skuad asuhan pelatih Marcos Sugiyama berangkat dengan kekuatan 14 pemain yang merupakan perpaduan antara pemain senior dan junior potensial.

Timnas Voli Putri Indonesia siap berlaga di AVC Womens Volleyball Nations Cup 2026. (Foto: Instagram/@PP PBVSI)

1. Timnas Voli Putri Indonesia Tempati Peringkat 75 Dunia

Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo, menegaskan perbaikan prestasi menjadi sasaran utama tim pada ajang level Asia tersebut. Selain itu, turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia mendongkrak posisi di ranking dunia FIVB yang saat ini berada di peringkat ke-75.

“Kami berharap pencapaian Timnas voli putri Indonesia pada AVC Women's Volleyball Nations Cup 2026 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Tentu kami ingin bisa tembus Top 4. Kami berharap para pemain bisa menunjukkan permainan terbaik di lapangan dan berjuang untuk raih kemenangan di setiap laganya,” ujar Imam Sudjarwo dalam rilis PBVSI.

Optimisme serupa juga disampaikan manajer tim, Luciana Taroreh. Menurutnya, target empat besar memang tidak mudah mengingat persaingan yang ketat, namun peluang untuk mencapainya cukup terbuka berkat persiapan yang telah dilakukan selama satu bulan terakhir.

2. Kepercayaan Diri Timnas Voli Putri Indonesia Meningkat

Skuad Srikandi Merah Putih diketahui menjalani pemusatan latihan di Sentul dan melakoni sejumlah agenda uji coba sebelum keberangkatan ke Filipina. Selain itu, kehadiran sejumlah pemain muda yang sebelumnya sukses meraih medali perak pada Asian Youth Games 2025 turut menambah kepercayaan diri tim.