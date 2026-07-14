Kabar Baik, Megawati Hangestri Berpeluang Debut Lebih Cepat Bersama Hyundai Hillstate

PETUALANGAN baru bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, bersama Hyundai Hillstate tampaknya akan dimulai lebih awal. Pemain berjuluk Megatron ini diprediksi tidak perlu menunggu bergulirnya musim regular Liga Voli Korea Selatan (V-League) 2026-2027 untuk melakoni laga debutnya.

Media Korea Selatan, JoongAng, melaporkan Megawati berpeluang besar tampil pada ajang pramusim bertajuk Jeju Super Match 2026. Turnamen bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Jeju Halla Gymnasium pada 1-2 Agustus 2026.

1. Turnamen Bersejarah

Ajang ini mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya pertandingan voli profesional tingkat internasional diselenggarakan di Pulau Jeju. Pulau ini dikenal sangat ikonik meski tidak memiliki klub lokal yang berkompetisi di kasta tertinggi V-League.

Turnamen pramusim tersebut akan mempertemukan empat kekuatan besar bola voli putri dari tiga negara Asia. Dua raksasa Korea Selatan, Hyundai Hillstate dan Heungkuk Life Pink Spiders, akan ditantang oleh Osaka Marvelous (Jepang) serta Shanghai Bright Ubest (China).

Selain menjadi ajang pemanasan, turnamen ini juga menjadi panggung perkenalan wajah-wajah baru dari masing-masing klub peserta. Hyundai Hillstate sendiri akan membawa amunisi anyar mereka seperti middle blocker senior Bae Yoo-na dan tentu saja Megawati Hangestri.

Megawati menyeberang ke Hyundai Hillstate setelah mencatatkan dua musim yang luar biasa bersama Jung Kwan Jang Red Sparks. Pada musim 2024-2025, ia bahkan sukses finis di peringkat ketiga top skor serta membawa klub lamanya tersebut menembus babak final.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

2. Menguji Kekuatan Baru

Laga pramusim ini sangat penting bagi pelatih Kang Sung-hyung untuk mengevaluasi strategi dan menguji kekompakan tim barunya. Hyundai Hillstate dijadwalkan akan langsung bersua wakil tangguh asal China, Shanghai Bright Ubest, pada Sabtu, 1 Agustus 2026.