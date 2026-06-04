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Hasil 16 Besar Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Singkirkan Alwi Farhan, Jafar/Felisha Tumbang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |21:07 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Singkirkan Alwi Farhan, Jafar/Felisha Tumbang
Simak hasil 16 besar Indonesia Open 2026 yang melibatkan tiga wakil tuan rumah termasuk Jonatan Christie (Foto: X/@INABadminton)
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JAKARTA – Hasil tiga wakil tuan rumah di babak 16 besar Indonesia Open 2026 Super 1000 sudah diketahui. Jonatan Christie sukses menyingkirkan Alwi Farhan sementara Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu harus kandas.

Dua pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026). Duel tunggal putra Tanah Air berhasil mengguncang Istora Senayan.

Alwi Farhan bikin Indonesia tertinggal 1-2 dari Thailand di Piala Thomas 2026 PBSI

Sama-sama bermain ngotot, Jonatan dan Alwi saling sikut untuk merebut tiket babak delapan besar. Laga antara kedua tunggal putra Indonesia itu sangat sengit.

Namun, Jonatan akhirnya berhasil merebut kemenangan. Pebulu tangkis asal Jakarta itu menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-16.

Sementara, langkah Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sayangnya harus terhenti di babak 16 besar. Keduanya dikalahkan wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Jafar/Felisha sebenarnya sempat memperlihatkan perlawanan. Namun, duet Indonesia akhirnya harus puas kalah dalam dua gim dengan skor 15-21 dan 19-21.

 

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