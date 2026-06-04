Lolos ke 8 Besar Indonesia Open 2026, Sabar/Reza Siap Balaskan Kekalahan Fajar/Fikri dan Faathir/Devin

Lolos ke 8 Besar Indonesia Open 2026, Sabar/Reza Siap Balaskan Kekalahan Fajar/Fikri dan Faathir/Devin (Cikal Bintang)

JAKARTA - Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, berhasil lolos ke babak perempat final Indonesia Open 2026. Di babak 8 besar, Sabar/Reza bertekad membalas kekalahan dua kompatriotnya.

Sabar/Reza lolos ke babak perempatfinal usai mengalahkan wakil China, Huang Di/Liu Yang. Bermain di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026), keduanya menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-17.

Di babak delapan besar, Sabar/Reza akan berhadapan dengan Zhi-Wei He/Huang Jui-Hsuan (Taiwan) atau Chen Bo Yang/Liu Yi (China). Mereka adalah ganda putra yang menyingkirkan wakil Indonesia di babak 32 besar.

Sabar dan Rezadi Indonesia Open 2026 Okezone

Zhi/Huang mengalahkan Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi. Sementara Chen/Liu adalah ganda yang menyingkirkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di babak 32 besar.

1. Siap Balas Kekalahan

Mengetahui calon lawan mengalahkan kompatriotnya, Sabar semakin termotivasi menjelang perempatfinal. Dia bertekad membalas kekalahan Faathir/Devin dan Fajar/Fikri.

"Iya pastinya ini menjadi salah satu motivasi juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar/Fikri, yang satunya ngalahin Devin/Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka," kata Sabar dalam konferensi pers pascalaga, Kamis (4/6/2026).

"Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut babak delapan besar besok," tuturnya.