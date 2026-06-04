Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rekap Hasil Indonesia Open 2026: Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin Lolos ke 8 Besar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |18:33 WIB
Rekap Hasil Indonesia Open 2026: Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin Lolos ke 8 Besar!
Rekap Hasil Indonesia Open 2026: Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin Lolos ke 8 Besar! (Dok X/@inabadminton)
A
A
A

JAKARTA - Dua ganda putra Merah-Putih sukses melaju ke perempat final Indonesia Open 2026. Kedua pasangan itu adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

1. 2 Ganda Putra Lolos 8 Besar

Kemenangan didapat dua ganda putra itu di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Keduanya bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sabar/Reza mengunci tiket perempat final lebih dulu. Tampil meyakinkan, duet Indonesia itu berhasil mengalahkan wakil China, Huang Di/Liu Yang.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sejak awal gim pertama, Sabar/Reza langsung mendapatkan momentum untuk merebut kemenangan. Permainan cepat membawa mereka menang dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-17.

Hasil positif diikuti Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Keduanya sukses membungkam jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Dalam pertandingan itu, Raymond/Joaquin tampil impresif di depan pendukung sendiri. Kemenangan direbut duet Indonesia itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-14.

Hasil ini mengantar Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin melenggang ke babak perempat final Indonesia Open 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222601/ganda_putri_indonesia_amalia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_ramadhanti-QgRB_large.jpg
Tiwi/Fadia Lolos 8 Besar Indonesia Open 2026, Bertekad Bangkitkan Ganda Putri Merah-Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222511/ana_dan_trias_lolos_perempatfinal_indonesia_open_2026_inabadminton-1m9J_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Open 2026: Ana/Trias dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Lolos Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222456/sabar_dan_reza_siap_tempur_di_16_besar_indonesia_open_2026_okezone-BK2e_large.jpg
16 Besar Indonesia Open 2026: Sabar/Reza Unggul Rekor pertemuan atas Huang Di/Liu Yang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/40/3222424/jonatan_christie_siap_tempur_di_16_besar_indonesia_open_2026_pbsi-xKXB_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Open 2026: 11 Wakil Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/40/3222404/fajar_alfian_merasa_kecewa_usai_tersingkir_cepat_di_indonesia_open_2026-7Vkt_large.jpg
Fajar Alfian Kecewa Berat Tersingkir Dini di Indonesia Open 2026: Penampilan Terburuk Bareng Shohibul Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/40/3222395/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-GDnF_large.jpg
Indonesia Open 2026: Raymond/Joaquin Sukses Balas Dendam ke Pasangan Jepang, Ini Kuncinya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement