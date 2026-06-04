Rekap Hasil Indonesia Open 2026: Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin Lolos ke 8 Besar!

Rekap Hasil Indonesia Open 2026: Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin Lolos ke 8 Besar! (Dok X/@inabadminton)

JAKARTA - Dua ganda putra Merah-Putih sukses melaju ke perempat final Indonesia Open 2026. Kedua pasangan itu adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

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Kemenangan didapat dua ganda putra itu di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Keduanya bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sabar/Reza mengunci tiket perempat final lebih dulu. Tampil meyakinkan, duet Indonesia itu berhasil mengalahkan wakil China, Huang Di/Liu Yang.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sejak awal gim pertama, Sabar/Reza langsung mendapatkan momentum untuk merebut kemenangan. Permainan cepat membawa mereka menang dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-17.

Hasil positif diikuti Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Keduanya sukses membungkam jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Dalam pertandingan itu, Raymond/Joaquin tampil impresif di depan pendukung sendiri. Kemenangan direbut duet Indonesia itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-14.

Hasil ini mengantar Sabar/Reza dan Raymond/Joaquin melenggang ke babak perempat final Indonesia Open 2026.