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Hasil Perempatfinal Macau Open 2026: 3 Wakil Indonesia ke Semifinal, Termasuk Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |20:20 WIB
Hasil Perempatfinal Macau Open 2026: 3 Wakil Indonesia ke Semifinal, Termasuk Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia!
Tiwi dan Siti Fadia lolos semifinal Macau Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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SEBANYAK tiga wakil Indonesia berhasil mengunci tiket semifinal Macau Open 2026. Ketiga wakil itu adalah Muhammad Yusuf (tunggal putra), Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi (ganda putra), dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri).

1. Muhammad Yusuf Buka Jalan Wakil Indonesia

Tiga wakil itu bertanding di Macau East Asian Games Dome, Cotai, Macau pada Jumat (19/6/2026) malam WIB. Muhammad Yusuf bermain lebih dulu dalam laga perempatfinal tersebut.

Muhammad Yusuf lolos semifinal Macau Open 2026. (Foto: PBSI)
Muhammad Yusuf lolos semifinal Macau Open 2026. (Foto: PBSI)

Tunggal putra Indonesia itu berhadapan dengan wakil Hong Kong Ng Ka Long Angus. Muhammad Yusuf, dalam laga tersebut harus melalui tiga gim sengit untuk merebut kemenangan.

Setelah sempat kewalahan, Muhammad Yusuf akhirnya mengunci kemenangan dalam tiga gim dengan skor 22-24, 21-16, dan 21-15. Hasil manis juga diraih oleh Faathir/Devin.  

Mereka berhasil mengalahkan wakil Singapura, Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong. Kemenangan berhasil dipetik oleh Faathir/Devin dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, dan 21-19.

 

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