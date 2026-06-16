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Hasil Macau Open 2026: Amallia/Fadia Melaju, Putra/Bagas Tersingkir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |18:33 WIB
Hasil Macau Open 2026: Amallia/Fadia Melaju, Putra/Bagas Tersingkir
Simak hasil dua wakil Indonesia di Macau Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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MAKAU – Hasil Macau Open 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti melaju sementara Muh Putra Erwinsyah/Bagas Maulana tersingkir.

Bermain di Macau East Asian Games Dome, Makau, Selasa (16/6/2026) sore WIB, Amallia/Fadia mengalahkan Ashwini Bhat/Shikha Gautam 21-10 dan 21-18. Sementara, Putra/Bagas takluk dari Nur Mohd Azriyn/Tan Wee Kiong 14-21 dan 15-21.

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Tiwi/Fadia tampil begitu percaya diri melawan Ashwini/Shikha dalam gim pertama. Hal tersebut membuat Tiwi/Fadia cukup mudah mendapatkan poin demi poin.

Tiwi/Fadia akhirnya mampu mengatasi perlawanan Ashwini/Shikha. Mereka meraih hasil maksimal dengan poin 21-10.

Dalam gim kedua, Ashwini/Shikha mencoba bangkit. Namun, upaya mereka tidak mudah karena Tiwi/Fadia tampil begitu konsistensi.

Ashwini/Shikha harus mengakui ketangguhan Tiwi/Fadia. Kali ini mereka kalah dari Tiwi/Fadia dengan poin 8-21.

 

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