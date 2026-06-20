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Hasil Semifinal Macau Open 2026: Gara-Gara Cedera, Amallia/Siti Gagal ke Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |15:50 WIB
Hasil Semifinal Macau Open 2026: Gara-Gara Cedera, Amallia/Siti Gagal ke Final
Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
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MACAU – Harapan ganda putri Indonesia, Amallia Cahya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, untuk merebut tiket partai puncak Macau Open 2026 harus kandas di babak semifinal. Langkah pasangan yang akrab disapa Amallia/Siti ini terhenti akibat kondisi fisik yang tidak prima di tengah pertandingan.

Amallia/Siti terpaksa menelan kekalahan dari wakil China, Chen Fanshutian/Liu Jiayue, dengan skor 13-21 dan 7-21. Laga perebutan tiket final tersebut berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Cotai, Macau, pada Sabtu (20/6/2026).

Jalannya Pertandingan

Dalam gim pertama, Amallia/Siti berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Chen/Liu. Namun, mereka mendapatkan perlawanan yang cukup ketat dari Chen/Liu sejak awal laga.

Untuk sementara waktu, Amallia/Siti tertinggal 5-11 dari Chen/Liu pada interval. Ketertinggalan itu tidak mematahkan semangat Amallia/Siti untuk segera mengejar ketertinggalan poin.

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)
Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Amallia/Siti akhirnya harus mengakui ketangguhan Chen/Liu dalam gim pertama. Kepastian tersebut didapat setelah mereka kalah dengan poin 13-21.

 

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