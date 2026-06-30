PBSI Rombak Ganda Putri dan Campuran, Ini Alasannya

JAKARTA - PBSI merombak sektor ganda putri dan ganda campuran. Perombakan tersebut akan terus dievaluasi dalam beberapa waktu ke depan.

1. Apriyani-Dejan

Pada sektor ganda campuran, kini Apriyani Rahayu berduet dengan Dejan Ferdinansyah. Sebelumnya, Apriyani Rahayu bermain di sektor ganda putri, berpasangan dengan Lanny Tria Mayasari. Sementara Dejan sebelumnya berpasangan dengan Bernadine Anindita Wardana.

“Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh, kami melihat kondisi dan performa pasangan Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari saat ini belum berada pada level yang kami harapkan. Karena itu, kami mencoba mencari solusi terbaik agar potensi Apriyani sebagai atlet bisa dimaksimalkan sekaligus menjawab kebutuhan tim di sektor ganda campuran,” ujar Kepala Pelatih Ganda Campuran PP PBSI, Rionny Mainaky, dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2026).

Apriyani Rahayu. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

PP PBSI menata komposisi pemain di sektor ganda campuran dan ganda putri berdasarkan hasil evaluasi. Langkah itu bagian dari strategi memperkuat daya saing tim nasional menuju target prestasi di level internasional.

Rionny mengatakan Apriyani memiliki modal yang sangat kuat untuk beradaptasi di sektor ganda campuran. Dia menjelaskan Apriyani memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik, mampu menjadi playmaker, memiliki jangkauan lapangan yang luas, serta kuat dalam transisi bertahan maupun menyerang.

"Dari sisi pengalaman dan mental bertanding, dia juga sudah terbukti mampu tampil di pertandingan-pertandingan besar,” jelasnya.

Sementara itu, Dejan Ferdinansyah dinilai memiliki kualitas sebagai pemain belakang dengan kekuatan serangan yang baik serta kemampuan mengatur ritme permainan. Dejan mempunyai kualitas smash yang sangat baik dan mampu mengontrol permainan dari area belakang.

"Kami melihat karakter bermain mereka saling melengkapi sehingga diharapkan dapat membentuk pasangan yang solid dan kompetitif,” tambah Rionny.