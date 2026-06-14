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Hasil Final Australia Open 2026: Ana/Trias Harus Puas Jadi Runner-up Usai Kalah dari Duet China

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |13:13 WIB
Hasil Final Australia Open 2026: Ana/Trias Harus Puas Jadi Runner-up Usai Kalah dari Duet China
Ana Trias Jadi Runner Up (Foto: Dok. Okezone)
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SYDNEY - Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, harus puas mengakhiri perjuangannya sebagai runner-up Australia Open 2026. Pada laga final, Ana/Trias takluk dari pasangan China, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.

Partai puncak sektor ganda putri berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Minggu (14/6/2026) siang WIB. Ana/Trias menyerah dalam dua gim langsung dengan skor 22-24 dan 13-21.

Ana Trias AUstralia open 2026 (Foto: Dok. Okezone)

1. Jalannya Pertandingan 

Ana/Trias memulai pertandingan dengan penampilan yang cukup menjanjikan. Duet Indonesia itu mampu menekan lawan melalui pukulan-pukulan akurat dan pengembalian bola yang kerap menghasilkan poin.

Sementara itu, Jia/Zhang berupaya bangkit dengan mengandalkan tempo permainan cepat serta pukulan menyilang. Namun, strategi tersebut belum mampu menembus pertahanan solid yang diperagakan Ana/Trias pada awal laga.

Keunggulan pun berhasil diamankan Ana/Trias saat interval gim pertama dengan skor 11-6. Selepas jeda, pasangan China mulai menemukan ritme permainan terbaiknya dan perlahan memangkas jarak poin.

2. Permainan China Sulit Dibendung

Memasuki fase akhir gim pertama, Ana/Trias kehilangan momentum. Mereka beberapa kali gagal mengamankan poin penting sehingga Jia/Zhang mampu membalikkan keadaan. Pada akhirnya, pasangan China tersebut merebut gim pertama dengan kemenangan tipis 24-22.

Berlanjut ke gim kedua, Ana/Trias mencoba kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Namun, Jia/Zhang yang tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi tampil semakin agresif dan mampu meraih sejumlah poin beruntun.

Pasangan China itu unggul 11-8 saat interval gim kedua. Setelah jeda, permainan Jia/Zhang semakin solid dan sulit dibendung oleh Ana/Trias.

 

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