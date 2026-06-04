Sektor Putri Menggila di Indonesia Open 2026! 4 Wakil ke Perempatfinal, Siap Akhiri Puasa Juara 2 Dekade

Empat wakil di sektor putri melenggang ke perempatfinal Indonesia Open 2026 termasuk Rachel/Febi (Foto: X/@INABadminton)

KEBANGKITAN ditunjukkan sektor putri pada Indonesia Open 2026. Sebanyak empat wakil, masing-masing tiga di ganda dan satu di tunggal, berhasil melaju hingga perempatfinal!

Di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) menjadi satu-satunya wakil Indonesia. Masuk sebagai unggulan kelima, perempuan berusia 23 tahun itu sukses melewati dua lawan.

1. Hadapi Chen Yu Fei

Pada babak pertama, Putri memulangkan Shung Shuo-yun 21-13 dan 21-14. Lalu, di babak 16 besar, perempuan asal Tangerang itu mengalahkan Michelle Li, 12-21, 21-18, dan 21-19!

Sayangnya, di babak perempatfinal, Putri harus menghadapi unggulan keempat Chen Yu Fei. Pertandingan itu akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.

Dari tiga pertemuan, Putri belum pernah menang melawan Chen. Patut dinanti apakah perjumpaan keempatnya bisa menghadirkan kemenangan atau tidak.

Tekanan makin berat buat Putri. Pasalnya, Indonesia sudah tidak meraih gelar juara di tunggal putri pada Indonesia Open, sejak Ellen Angelina merebut titel pada 2001!