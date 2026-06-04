Hasil 16 Besar Indonesia Open 2026: Ana/Trias dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Lolos Perempatfinal!

SEBANYAK empat wakil Tanah Air berjuang dalam lanjutan babak 16 besar Indonesia Open 2026. Dua dari empat wakil itu berhasil memastikan tiket ke babak delapan besar.

Empat pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026) siang WIB. Dua ganda putri Indonesia berhasil mengamankan tiket perempatfinal Indonesia Open 2026.

1. Ana/Trias dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Jaga Nama Baik Indonesia

Rachel Allessya/Febi Setianingrum lolos perempatfinal Indonesia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari melaju ke perempatfinal Indonesia Open 2026. Rachel/Febi menang atas wakil Amerika Serikat, Francesca Corbett/Jennie Gai.

Keduanya menang meski harus melalui tiga gim dengan skor 21-18, 17-21, dan 21-13. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Rachel/Febi melawan Corbett/Gai.

Sebelumnya, Rachel/Febi mencatatkan kemenangan atas duet Amerika Serikat itu di Prancis Open dan Australia Open 2025. Ganda putri Indonesia lainnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari juga merebut tiket perempatfinal.

Kemenangan didapat Ana/Trias atas wakil Taiwan, Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu. Ana/Trias mencatatkan kemenangan dalam tiga gim dengan skor 13-21, 21-17, dan 21-15.