Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Open 2026: 11 Wakil Siap Tempur!

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di 16 besar Indonesia Open 2026 sudah dirilis. Sebanyak 11 wakil Indonesia akan bertarung di babak 16 besar Indonesia Open 2026 yang dimulai pukul 09.00 WIB.

Salah satu duel panas mempertemukan dua wakil Indonesia, yakni Alwi Farhan dan Jonatan Christie. Duel pebulu tangkis ini diprediksi digelar sekira pukul 17.20 WIB. Laga-laga panas dari lanjutan Indonesia Open 2026 dapat Anda Saksikan di iNews dan RCTI hari ini mulai pukul 09.00 WIB.

1. Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Open 2026 (Mulai Pukul 09.00 WIB)

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Lapangan 1)



Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah vs Guo Xin Wa/Chen Fang Hui (Lapangan 2)



Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vs Francesca Corbett/Jennie Gai (Lapangan 1)



Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vs Hsieh Pei Shan/Hung En Tzu (Lapangan 2)



Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam (Lapangan 1)



Putri Kusuma Wardani vs Michelle Li (Lapangan 1)



Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Huang Di/Liu (Lapangan 1)



Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Lapangan 2)



Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Lapangan 2)



Jonatan Christie vs Alwi Farhan (Lapangan 2)

2. Perjuangan Keras Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di 32 Besar

Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, melangkah ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Mereka menyingkirkan wakil Jepang, Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi, dalam dua gim langsung 21-9 dan 21-13 di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026.

Raymond/Joaquin tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka mampu mengontrol jalannya laga dan tidak memberi kesempatan lawan mengembangkan permainan.

Kemenangan ini juga menjadi ajang balas dendam bagi pasangan muda Indonesia tersebut. Pada pertemuan sebelumnya tahun lalu, Raymond/Joaquin harus mengakui keunggulan Kakeru/Hiroki dalam pertandingan tiga gim.

Raymond Indra mengatakan keberhasilan kali ini merupakan hasil dari proses evaluasi yang dilakukan setelah kekalahan sebelumnya. Dia menilai pembelajaran dari pertandingan terdahulu sangat membantu meningkatkan performa mereka.