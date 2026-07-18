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Hasil Semifinal Japan Open 2026: Putri KW Dijegal Akane Yamaguchi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |12:39 WIB
Hasil Semifinal Japan Open 2026: Putri KW Dijegal Akane Yamaguchi
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
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TOKYO - Harapan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, untuk memperebutkan gelar juara Japan Open 2026 resmi kandas. Langkah pebulu tangkis Merah Putih ini terhenti di babak semifinal setelah dipaksa menyerah lewat pertarungan sengit oleh unggulan tuan rumah, Akane Yamaguchi.

Pertandingan itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Sabtu (18/7/2026) siang WIB. Putri yang sempat unggul akhirnya kalah dalam tiga gim dengan skor 21-9, 16-21, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Putri KW -sapaan akrab Putri Kusuma Wardani- bermain impresif pada awal gim pertama. Tunggal putri asal Tangerang, Banten, itu berhasil mencetak poin beruntun.

Permainan apik Putri membawanya unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor meyakinkan 11-5. Selepas rehat, Putri terus menekan Yamaguchi.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)

Dia kembali membuat Yamaguchi kesulitan mencetak poin hingga unggul 18-6. Akhirnya, Putri KW menyelesaikan pertandingan gim pertama dengan kemenangan telak 21-9.

Memasuki gim kedua, Putri kembali menunjukkan permainan impresif. Dia sempat unggul dengan skor 7-4. Tetapi, Yamaguchi terus mengejar.

Upaya pebulu tangkis asal Jepang itu akhirnya membuahkan hasil. Yamaguchi yang sempat tertinggal kini unggul pada jeda interval dengan skor tipis 11-10.

 

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