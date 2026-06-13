Lolos ke Final Australia Open 2026, Ana/Trias Bertekad Tampil All Out

SYDNEY – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, mengaku bersyukur berhasil mengamankan tiket ke final Australia Open 2026. Pasangan yang akrab disapa Ana/Trias itu bertekad tampil habis-habisan pada partai puncak demi membawa pulang gelar juara.

Kepastian lolos ke final didapat setelah Ana/Trias menaklukkan wakil Taiwan, Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun, dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Sabtu (13/6/2026).

Sempat kehilangan gim pertama, Ana/Trias mampu bangkit dan membalikkan keadaan dengan kemenangan 15-21, 21-14, dan 21-10.

1. Trias Bersyukur Tembus Final

Meilysa Trias Puspitasari mengungkapkan rasa syukurnya setelah berhasil melangkah ke final turnamen BWF World Tour tersebut. Ia mengakui permainan mereka belum berjalan sesuai rencana pada gim pembuka, tetapi mampu melakukan perbaikan pada dua gim berikutnya.

"Alhamdulillah bisa menang dan ke final. Tadi di gim pertama permainan belum sesuai dengan yang direncanakan, tapi di gim kedua dan ketiga kami bisa menerapkan permainan yang kami inginkan," ujar Trias dalam keterangan resminya.

Meski senang kembali menembus final di Australia Open, Trias menegaskan perjuangan mereka belum berakhir. Ia dan Ana kini fokus menyiapkan diri untuk laga penentuan yang akan berlangsung pada Minggu (14/6/2026).

"Pasti senang bisa kembali ke final di sini, tapi masih belum selesai. Masih ada besok, jadi kami harus lebih semangat dan all out," tambahnya.

2. Ana Akui Lawan Beri Perlawanan Sengit

Sementara itu, Febriana Dwipuji Kusuma menilai pertandingan melawan Hsu/Lin tidak berjalan mudah. Menurutnya, pasangan Taiwan tersebut tampil lebih siap dibanding pertemuan sebelumnya dan mampu membuat Ana/Trias kesulitan pada awal laga.

"Mereka belajar dari pertemuan pertama dan mereka sudah siap dengan polanya hari ini. Di gim pertama kami terbawa ritme dan tempo mereka. Setelah itu kami bisa menemukan cara yang tepat untuk bangkit," kata Ana.