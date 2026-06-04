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16 Besar Indonesia Open 2026: Sabar/Reza Unggul Rekor pertemuan atas Huang Di/Liu Yang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |09:38 WIB
16 Besar Indonesia Open 2026: Sabar/Reza Unggul Rekor pertemuan atas Huang Di/Liu Yang!
Sabar/Reza siap tempur di 16 besar Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, enggan meremehkan calon lawan mereka di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Meski punya rekor apik, Sabar/Reza memilih untuk waspada.

Sabar/Reza menembus 16 besar Indonesia Open 2026. Keduanya menang atas wakil Amerika Serikat, Chen Zhi Yu/Presley Smith (21-19, 13-21, dan 23-21) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026 malam WIB.

Sabar dan Reza siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Sabar dan Reza siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Sabar/Reza Menang Mutlak atas Huang Di/Liu Yang

Di babak 16 besar, Sabar/Reza berjumpa dengan wakil China, Huang Di/Liu Yang. Sekadar informasi, laga mendatang bukan pertemuan pertama bagi kedua pasangan ganda putra itu.

Sabar/Reza mempunyai rekor apik ketika bertemu dengan duet China tersebut. Keduanya mencatatkan tiga kemenangan tanpa balas di All England, Thailand Open, dan Denmark Open 2025.

Walau demikian, Reza enggan meremehkan Huang/Liu. Menurutnya, ganda putra ranking 34 dunia itu harus diwaspadai karena mempunyai pola permainan cepat dan daya juang tinggi.

"Kita udah pernah ketemu ya di tahun lalu. Jadi kurang lebih kita juga udah tahu apa namanya dari segi permainan mereka," kata Reza kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026.

"Ia (Huang/Liu) juga anak muda yang masih apa namanya tenaganya dan speed-nya masih kencang-kencang. Dan kita juga harus persiapin sih antisipasi karena dia tenaganya juga cepat juga, jadi kita harus antisipasi ke situ sih," sambung Reza.

 

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