Fajar Alfian Kecewa Berat Tersingkir Dini di Indonesia Open 2026: Penampilan Terburuk Bareng Shohibul Fikri

Fajar Alfian merasa kecewa usai tersingkir cepat di Indonesia Open 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Fajar Alfian kecewa berat usai tersingkir di babak pertama Indonesia Open 2026 Super 1000. Ia merasa itu adalah penampilan terburuk selama berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri dalam setahun terakhir.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026), Fajar/Fikri tak mampu mengembangkan permainan terbaiknya. Mereka menyerah dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 14-21, dari Chen Bo Yang/Liu Yi.

1. Terburuk

Hasil tersebut membuat Fajar sangat kecewa dengan penampilannya. Bahkan, ia menyebut pertandingan melawan Chen/Liu sebagai performa terburuk sejak dipasangkan dengan Fikri.

"Mohon maaf kami belum bisa maju ke babak berikutnya. Hari ini mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk sejak saya pasangan sama Fikri," kata Fajar usai pertandingan, Rabu (3/6/2026).

Menurut pria asal Jawa Barat itu, lawan tampil jauh lebih siap sejak awal pertandingan. Chen/Liu dinilai memiliki pertahanan yang sangat rapat dan mampu melakukan transisi menyerang dengan efektif.

"Lawan bermain sangat siap, sangat baik. Mereka bermain defense, balik serang. Mereka mempunyai defense yang sangat rapat dan serangan kami juga tidak bisa menembus," tutur Fajar.

Pria berusia 31 tahun itu mengakui dirinya dan Fikri terlalu memaksakan permainan cepat untuk segera mengakhiri reli. Strategi tersebut justru menjadi bumerang karena banyak menghasilkan kesalahan sendiri.

"Kami ingin cepat-cepat mematikan, malah jadi bumerang buat kami sendiri. Banyak melakukan kesalahan sendiri," jelas Fajar.

Saat ditanya mengenai kemungkinan faktor kelelahan akibat tampil di dua turnamen beruntun, Fajar menepis anggapan tersebut. Ia menilai kekalahan kali ini tidak berkaitan dengan jadwal padat yang dijalani.

"Kalau efek back to back turnamen itu sudah biasa, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak," imbuh mantan duet Muhammad Rian Ardianto tersebut.