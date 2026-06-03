Indonesia Open 2026: Raymond/Joaquin Sukses Balas Dendam ke Pasangan Jepang, Ini Kuncinya!

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses membalas dendam ke pasangan Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi di babak pertama Indonesia Open 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses membalas dendam ke pasangan Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi di babak pertama Indonesia Open 2026 Super 1000. Mereka ternyata punya resep tersendiri.

RayJo berhasil melenggang ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Kemenangan itu diraih atas Kakeru/Hiroki di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (3/6/2026) malam WIB.

1. Balas Dendam

Raymond/Joaquin yang tampil impresif berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-13. Hasil manis ini menebus kekalahan mereka dari duet Jepang itu di pertemuan sebelumnya.

Pada pertemuan perdana, Kakeru/Hiroki sukses mengalahkan Raymond/Joaquin di semifinal Kaohsiung Masters 2025. Kala itu, mereka kalah dalam tiga gim dengan skor 12-21, 21-17, dan 20-22.

Raymond mengaku lega bisa menang di pertemuan kedua. Menurutnya, kunci kemenangan dalam pertandingan kali ini adalah menganalisis kekuatan lawan lewat video dan perbaikan pola permainan.

"Dan pastinya, nonton video lawan, pas mau tidur, terus evaluasi apa saja yang kurang, yang perlu diperbaiki dari match sebelumnya. Terus antisipasi apa yang perlu dilakukan next-nya," kata Raymond dalam konferensi pers pascalaga, Rabu (3/6/2026).