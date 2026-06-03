Indonesia Open 2026: Tiwi/Fadia Beberkan Kunci Sukses Tumbangkan Unggulan Korea Selatan

JAKARTA - Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses mencuri perhatian publik Istora Senayan usai menumbangkan pasangan unggulan asal Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee, pada babak 32 besar Indonesia Open 2026.

1. Jalannya Pertandingan

Pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026), berjalan sengit sejak awal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Tiwi/Fadia tampil percaya diri dan mampu mengendalikan permainan pada gim pertama.

Tiwi Fadia Kalahkan Unggulam Korsel di Indonesia Open 2026 (Foto: Cikal Bintang)

Pasangan Merah Putih itu berhasil mengamankan gim pembuka dengan skor meyakinkan 21-13. Namun, Baek/Lee mampu bangkit pada gim kedua. Tiwi/Fadia sempat kehilangan momentum sehingga harus menyerah 17-21 dan memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

Pada gim ketiga, atmosfer Istora semakin bergemuruh. Meski sempat tertinggal, Tiwi/Fadia menunjukkan mentalitas kuat untuk bangkit dan membalikkan keadaan. Mereka akhirnya memastikan kemenangan dengan skor meyakinkan 21-14.

2. Fokus ke Babak Selanjutnya Melawan Wakil Hongkong

Hasil positif tersebut mengantarkan Tiwi/Fadia melangkah ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Usai pertandingan, Amallia Cahaya Pratiwi mengungkapkan fokus menjadi faktor utama di balik keberhasilan mereka menyingkirkan juara BWF World Tour Finals 2025 tersebut.

"Kunci kemenangan hari ini kita bermain fokus point by point. Walaupun tadi set ketiga kita sudah ketinggalan, tapi kita nggak menyerah, kita cari jalan bagaimana untuk mengambil kembali poin dan fokus untuk poin-poin berikutnya," ujar Tiwi dalam konferensi pers pascalaga, Rabu (3/6/2026).

Senada dengan Tiwi, Siti Fadia Silva Ramadhanti menilai komunikasi dan rasa saling percaya menjadi aspek penting yang membantu mereka meraih kemenangan.

Fadia juga mengaku memiliki kepercayaan diri lebih karena pernah mengalahkan pasangan Korea Selatan tersebut pada Badminton Asia Championships 2026.