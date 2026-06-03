Hasil Indonesia Open 2026: Amallia/Siti Tumbangkan Raksasa Korea, 3 Wakil Merah Putih Gugur di 16 Besar

JAKARTA - Gelaran turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open 2026 menyajikan drama luar biasa di Istora Senayan semenjak babak pertama. Terbukti, ganda putri tuan rumah, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses menciptakan kejutan besar dengan melangkah ke babak 16 besar setelah menumbangkan sang unggulan utama.

Empat pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (3/6/2026) pagi WIB. Ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengguncang Istora Senayan.

Keduanya berhasil mengalahkan unggulan Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee. Bertarung dalam tiga gim, Tiwi/Fadia sukses mengunci kemenangan dalam tiga gim dengan skor 21-13, 17-21, dan 21-14.

1. Ketatnya Sektor Ganda Putri

Sementara, ganda putri Indonesia lainnya yakni Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu tumbang. Mereka kalah dari wakil Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Lanny dan Apriyani Rahayu

Sempat memperlihatkan perlawanan sengit, Lanny/Apriyani akhirnya harus kalah dalam dua gim langsung dengan skor 18-21, dan 19-21. Kekalahan ini membuat langkah mereka terhenti di babak 32 besar.

Hasil minor juga didapati oleh ganda putra Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. Keduanya digilas unggulan kedelapan turnamen dari Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dalam dua gim dengan skor 8-21 dan 13-21.