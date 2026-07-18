Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA V Cup 2026

ILOCOS SUR – Perjalanan Timnas Voli Putra Indonesia dalam ajang SEA V Cup 2026 sejauh ini berjalan manis. Tren positif ini membawa skuad Garuda melaju ke babak semifinal untuk menantang rival kuat Asia Tenggara, Vietnam, di Candon City Arena, Ilocos Sur, Filipina pada Sabtu (18/7/2026) pukul 19.00 WIB.

Kepastian tersebut diraih setelah Farhan Halim dan kolega membungkam tim tuan rumah Filipina tiga set langsung (25-20, 25-23, dan 27-25) pada laga pamungkas Pool A, Jumat 17 Juli 2026. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan posisi Timnas Voli Putra Indonesia sebagai jawara grup demi mengamankan tiket ke fase gugur.

1. Strategi Rotasi

Asisten pelatih timnas Indonesia, Nur Widayanto, membeberkan kunci keberhasilan anak asuhnya saat meredam perlawanan sengit Filipina. Pada set pertama, jajaran pelatih langsung menurunkan formasi utama demi membendung skema serangan balik dari tuan rumah.

Memasuki set kedua dan ketiga, pelatih Reidel Toiran mulai berani melakukan rotasi besar-besaran dengan memasukkan nama-nama seperti Dio, Rama Fazza, Tedi Oka, Sigit Ardian, hingga Ahmad Gumilar. Langkah ini diambil demi menyiasati padatnya jadwal kompetisi sekaligus menjaga kebugaran para pemain inti.

Meski sempat tertinggal akibat beberapa kesalahan penerimaan bola yang kurang sempurna di set ketiga, kedalaman skuad Indonesia terbukti ampuh. Strategi perombakan pemain ini memang telah dipersiapkan sejak awal sebagai bekal jam terbang menuju turnamen yang lebih besar seperti Asian Games.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

2. Persaingan Menuju Partai Puncak

Keberhasilan melibas Kamboja dan Filipina tanpa kehilangan satu set pun menjadi modal berharga bagi Indonesia sebelum meladeni perlawanan Vietnam. Di sisi lain, Vietnam melangkah ke semifinal dengan status runner-up Pool B setelah menutup laga terakhir mereka lewat kemenangan 3-0 atas Myanmar.