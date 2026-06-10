Kisah An Se Young, Pebulu Tangkis Cantik Korea Selatan yang Menggila di Indonesia Open 2026

PEBULU tangkis asal Korea Selatan, An Se Young, kembali membuktikan kapasitasnya sebagai penguasa sektor tunggal putri dunia. Setelah sempat dibuat frustrasi oleh Chen Yu Fei (China) di babak semifinal, pebulu tangkis cantik berusia 24 tahun ini menepati janjinya untuk tampil beda dan menggila di babak final Indonesia Open 2026, Minggu 7 Juni 2026 lalu.

Bermain di hadapan publik Istora Senayan, Jakarta, sang juara bertahan sukses meredam perlawanan rival abadinya dari Jepang, Akane Yamaguchi, dua gim langsung dengan skor akhir 23-21 dan 21-12 hanya dalam waktu 39 menit.

1. Bangkit dari Rasa Frustrasi

Sebelum laga final, An Se Young sempat terlihat kesal dan kecewa dengan performanya sendiri di semifinal. Namun, ia berhasil melupakan beban tersebut demi fokus menghadapi Yamaguchi, sosok yang hampir saja menjegal langkahnya di final Singapore Open seminggu sebelumnya.

Gim pertama berjalan sangat ketat karena Yamaguchi mencoba membongkar pertahanan An dengan sabar. Namun, setelah berhasil mengamankan poin kritis di gim pertama, An Se Young langsung tancap gas dan tak terbendung pada gim kedua. Kecepatan dan ketenangan sang juara Olimpiade membuat Yamaguchi tidak berkutik.

An Se Young di Indonesia Open Okezone

An Se Young sendiri mengaku rahasia kemenangannya adalah kemampuan melupakan hari kemarin dan fokus mendulang poin demi poin tanpa memikirkan papan skor.

“Saya harus melupakan permainan kemarin. Hari ini adalah hari yang baru dan saya harus fokus pada pertandingan hari ini,” ungkap An Se Young, dilansir dari laman resmi BWF, Rabu (10/6/2026).

2. Gelar Kelima Sepanjang Tahun 2026

Kemenangan manis di Istora Senayan ini menorehkan catatan fantastis bagi karier An Se Young. Gelar Indonesia Open 2026 menjadi trofi BWF World Tour Super 1000 miliknya yang kesembilan, sekaligus menjadi gelar juara kelima yang berhasil ia kantongi sepanjang tahun 2026 ini.