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HOME SPORTS MOTOGP

Veda Ega Pratama dan Mario Aji Jadi Sorotan Dunia, Bukti Nyata Keberhasilan Pembinaan Pembalap Lokal

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |08:53 WIB
Veda Ega Pratama dan Mario Aji Jadi Sorotan Dunia, Bukti Nyata Keberhasilan Pembinaan Pembalap Lokal
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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JAKARTA - Ajang balap bergengsi GP Mandalika 2026 siap menjadi panggung pembuktian bagi dua rider kebanggaan Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menegaskan kemunculan duet pembalap nasional di kelas Moto2 dan Moto3 ini merupakan buah manis dari sistem pembinaan yang berjalan di tanah air.

Direktur Operasional ITDC, Troy Reza Warokka menyebut hal ini tercermin dari tampilnya dua pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di Moto3 pada MotoGP Mandalika 2026 yang akan digelar pada 9-11 Oktober 2026.

"Ini membuktikan bahwa proses pembibitan dan proses perjalanan atlet-atlet Indonesia itu bukan tong kosong bunyinya. Kehadiran sirkuit Pertamina Mandalika memberikan proses yang artinya sekarang kita bisa lihat sama-sama," kata Troy dijumpai di Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (18/7/2026).

1. Menuju Level Tertinggi

Meski demikian, Troy menegaskan pencapaian tersebut baru menjadi langkah awal. Menurutnya, perjalanan kedua pembalap tersebut masih panjang untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi di ajang balap internasional.

Raffi Ahmad takjub dengan kualitas Veda Ega Pratama dan Mario Aji Okezone
Raffi Ahmad takjub dengan kualitas Veda Ega Pratama dan Mario Aji Okezone

Troy menambahkan, keberhasilan pembinaan atlet juga harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas dan sirkuit yang memenuhi standar internasional.

 

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