HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Race MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Makin Tercecer, Marco Bezzecchi Masih Perkasa!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |20:01 WIB
Simak klasemen sementara MotoGP 2026 kelar race MotoGP Italia 2026 (Foto: MotoGP)
SCARPERIA E SAN PIERO – Klasemen sementara MotoGP 2026 kelar race MotoGP Italia 2026 sudah diketahui. Marc Marquez kian tercecer dari persaingan, sementara Marco Bezzecchi terus berjaya.

Balapan MotoGP Italia 2026 telah rampung digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu (31/5/2026) malam WIB. Bezzecchi tampil prima dan jadi pemenang!

1. Brilian

Marc Marquez memimpin di Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez memimpin di Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pembalap tim Aprilia Racing itu dengan brilian mengambil alih posisi terdepan di tengah balapan, usai terlempar gara-gara aksi ciamik Francesco Bagnaia. Pada akhirnya, Bezzecchi pun melintasi garis finis lebih dulu.

Berkat kemenangan itu, Bezzecchi menambah 25 poin. Ia semakin nyaman di puncak klasemen dengan 173 angka! Bahkan, pria asal Italia tersebut memperlebar jarak dengan rekan setimnya Jorge Martin.

Juara dunia MotoGP 2024 itu ada di posisi 2 dengan catatan 156 poin. Selisih melebar jadi 17 angka setelah Martinator harus puas finis sebagai runner up MotoGP Italia 2026.

Sementara, posisi 3 dihuni Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin. Ia unggul 31 angka dari Pedro Acosta di posisi 4 yang semakin terancam oleh Ai Ogura di urutan 5.

 

